Havada karada normalleşme: Uçulabilir havalimanı sayısı 53'e yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını belirterek, “Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandı” ifadesini kullandı. Kovid-19 salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını aktaran Karaismailoğlu, “53 havalimanı artık salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet verecek” değerlendirmesinde bulundu.

Adil Karaismailoğlu

KORONAVİRÜSE KARŞI TÜM TEDBİRLER ALINDI

Program kapsamında bilgilendirme ve denetimlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Karaismailoğlu, yeni normalleşme sürecinde İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecinin tamamlanarak 1 Haziran’da iç hat uçuşlarının başlatıldığını hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “53 havalimanımızın artık kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri aldığı tescillendi. Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşamasında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun. Havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldık. Sertifika verilen tüm havalimanlarımızda önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği.”

YHT SEFER SAYISI 16’DAN 20’YE ÇIKACAK

Fotoğraf: Arşiv

Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının yarı kapasiteyle çalışması nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırdıklarını belirterek, “8 Haziran’dan başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet tren daha sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16’dan 20’ye çıkartıyoruz” ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, YHT seferlerinin, 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferiyle başlatıldığını anımsatarak, normalleşme sürecinin hızla ilerlediğini bildirdi. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler alarak seferlerin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını kaydetti. Karaismailoğlu, “Salgına karşı Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Trenlerimiz de şu anda yarı kapasiteyle hizmet veriyor. HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış vatandaşlarımız bu tren seferleriyle seyahat ediyor” ifadelerini kullandı.

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ÜRETEN VE GÜÇLENEN TÜRKİYE OLMAYA DEVAM

Söz konusu seferlerin Bilim Kurulunun belirlediği önlemlerle düzenlendiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Yarı kapasiteyle çalışan YHT hatlarımıza vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine sefer sayılarımızı artırmaya karar verdik. Ayrıca, YHT’ler, salgın nedeniyle durmadığı Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze ve Bostancı duraklarında durmaya başlayacak.” Ulaştırma modlarında önceliğin ‘vatandaşın sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, “Türkiye’yi her alanda dünya liglerine çıkaracağımızdan hiç şüphem yok. 83 milyonun desteğiyle üreten ve güçlenen Türkiye olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.