Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Havada karada normalleşme Uçulabilir havalimanı sayısı 53e yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havada karada normalleşme: Uçulabilir havalimanı sayısı 53'e yükseldi

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek, dün itibarıyla 47 havalimanın daha uçulabilir sertifikası almaya hak kazandığı bilgisini paylaştı. Bakan Karaismailoğlu YHT seferi sayısını da 16’dan 20’ye çıkaracaklarını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını belirterek, “Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandı” ifadesini kullandı. Kovid-19 salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını aktaran Karaismailoğlu, “53 havalimanı artık salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet verecek” değerlendirmesinde bulundu.

Adil Karaismailoğlu

KORONAVİRÜSE KARŞI TÜM TEDBİRLER ALINDI

Program kapsamında bilgilendirme ve denetimlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Karaismailoğlu, yeni normalleşme sürecinde İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecinin tamamlanarak 1 Haziran’da iç hat uçuşlarının başlatıldığını hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “53 havalimanımızın artık kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri aldığı tescillendi. Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşamasında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun. Havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldık. Sertifika verilen tüm havalimanlarımızda önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği.”

YHT SEFER SAYISI 16’DAN 20’YE ÇIKACAK

Fotoğraf: Arşiv

Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının yarı kapasiteyle çalışması nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırdıklarını belirterek, “8 Haziran’dan başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet tren daha sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16’dan 20’ye çıkartıyoruz” ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, YHT seferlerinin, 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferiyle başlatıldığını anımsatarak, normalleşme sürecinin hızla ilerlediğini bildirdi. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler alarak seferlerin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını kaydetti. Karaismailoğlu, “Salgına karşı Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Trenlerimiz de şu anda yarı kapasiteyle hizmet veriyor. HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış vatandaşlarımız bu tren seferleriyle seyahat ediyor” ifadelerini kullandı.

ÜRETEN VE GÜÇLENEN TÜRKİYE OLMAYA DEVAM

  • Söz konusu seferlerin Bilim Kurulunun belirlediği önlemlerle düzenlendiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Yarı kapasiteyle çalışan YHT hatlarımıza vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine sefer sayılarımızı artırmaya karar verdik. Ayrıca, YHT’ler, salgın nedeniyle durmadığı Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze ve Bostancı duraklarında durmaya başlayacak.” Ulaştırma modlarında önceliğin ‘vatandaşın sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, “Türkiye’yi her alanda dünya liglerine çıkaracağımızdan hiç şüphem yok. 83 milyonun desteğiyle üreten ve güçlenen Türkiye olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam paketi geliyor: Tarihteki en kapsamlı destek paketi hazırlanıyor
EKONOMİ
İstihdam paketi geliyor: Tarihteki en kapsamlı destek paketi hazırlanıyor
Abone Ol Google News
Türkiyenin zaferi

Türkiye'nin zaferi

Batı Libya Hafter'den temizlendi, birlikler Cufra ve Sirte'ye ilerliyor.
Eylemlerin hedefi Beyaz Saray

Eylemlerin hedefi Beyaz Saray

New York'ta polis olarak çalışan Erhan Yıldırım Yeni Şafak'a konuştu.
Trumpa darbegibi genelge

Trump'a darbe
gibi genelge

​ABD ordusuna Trump'ın emirlerine uymayın direktifi verildi.
Allah'ın azametini anlatıyordu

Allah'ın azametini anlatıyordu

"Her şey onun emriyle oluverir" dedikten saniyeler sonra deprem yaşandı.
En çok<br>oradan yayılıyor

En çok
oradan yayılıyor

Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat.
Almanya DİTİB<br>ve MİT'i hedef gösterdi

Almanya DİTİB
ve MİT'i hedef gösterdi

​PKK'lı teröristleri kamera karşısında konuşturdular.

Eleştirenlerin<br>kaçak yapısı var

Eleştirenlerin
kaçak yapısı var

Mehmet Özhaseki: İmar barışını eleştirenlerin kendi açıkları var.
Sağlık işçileri<br>iyileştirme istiyor

Sağlık işçileri
iyileştirme istiyor

​İşçi kadrolarına herhangi bir ek ödeme yapılmadı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Vefalı<br>şehit çocukları

Vefalı
şehit çocukları

​Gönüllü nefer olarak görev yapıyorlar.
CHP<br>desteğini unuttu

CHP
desteğini unuttu

​Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler o değişikliğe destek olmuştu.
Sondaja gelin

Sondaja gelin

​Libya'dan Türkiye'ye flaş çağrı.
Kapalı Maraş <br>KKTC toprağıdır

Kapalı Maraş
KKTC toprağıdır

Oktay'dan Rum Kesimi'ne net mesaj.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

Bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.
Koronavirüse karşı <br>üçlü savunma

Koronavirüse karşı
üçlü savunma

İşte yeni normalin vazgeçilmezleri.
Eylemlerin hedefi Beyaz Saray: ABD'de çalışan Türk polis perde arkasında oynanan oyuna dikkat çekti
Dünya

Eylemlerin hedefi Beyaz Saray: ABD'de çalışan Türk polis perde arkasında oynanan oyuna dikkat çekti

ABD’de George Floyd’un ölümüne sebep olan ırkçı polis şiddeti, ülkeyi yeni bir kaosa sürükledi. Ülkenin birçok eyaletinde yaşanan eylemlerde araç yakma ve yağmalama olayları Beyaz Saray sınırına dayandı. New York Polis Departmanı’nda çalışan Erhan Yıldırım protesto eylemlerinin ANTİFA gibi gruplar tarafından yönlendirilmek istendiğine dikkat çekti. Yıldırım, “Olayın perde arkasında birileri, kaos istiyor” diye konuştu.
Büyük devlet olduğumuzu dünyaya gösterdik: Türkiye 102 ülkeye uzatttı
Gündem

Büyük devlet olduğumuzu dünyaya gösterdik: Türkiye 102 ülkeye uzatttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve değerler aynı zamanda 2023 hedeflerimizin sembolüydü. Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik” dedi. Erdoğan, Dünya Çevre Günü’nde, Ankara Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) törenle 10 millet bahçesini açtı. Erdoğan, “Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet bahçelerinden 13’ünü iki yıl önce hizmete açmıştık. Bugünle birlikte, toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” diye konuştu.
Libya'dan Türkiye'ye flaş çağrı: Sondaja gelin
Dünya

Libya'dan Türkiye'ye flaş çağrı: Sondaja gelin

Türkiye ile Libya, Doğu Akdeniz’de petrol/doğalgaz sondajı için işbirliği kararı aldı. Gözler, Yunanistan’ın Libya savaşını fırsat bilerek ilân ettiği 15 ve 20 numaralı parsellere çevrildi. Türkiye-Libya deniz sınırındaki söz konusu parsellerde araştırma faaliyetleri önümüzdeki süreçte başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.