Havalimanlarında yeni dönem: Bunu yapmayan uçağa alınmayacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi konusundaki çalışmaların, TBMM'de son aşamaya geldiğini belirtti.
Uçağa kabul edilmeyecek
Özel güvenlik personeli arama yapabilece
Uraloğlu, bir diğer düzenlemeyle havacılık güvenliğiyle sınırlı olmak üzere özel güvenlik personelinin genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabileceğini bildirdi.
Emisyon geliriyle Türk deniz ticaret filosu yenilenecek
Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların da hız kazandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
- Uraloğlu, ayrıca gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde getirilecek yeni düzenlemeyle Emisyon Fiyatlandırma Sistemini kuracaklarını açıkladı.
'Deniz ticaretinde rekabet gücümüz artarak devam edecek'
Türk bayraklı ve Türk sahipli deniz ticaret filosunun faaliyetlerine devam edebilmesi ve rekabet yeteneğini muhafaza edebilmesi için emisyonlarını hızlı şekilde düşürmesi gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
- Uraloğlu, deniz taşımacılığından elde edilen karbon fiyatlandırması gelirlerinin de Bakanlığın bütçesine özel ödenek olarak öngörüleceği düzenlemesinin yanında, toplanan tutarların yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni gemi inşa faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağını belirtti.
- Uraloğlu, düzenlemeyle Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu gereğince halihazırda fiziki olarak yapılan limanlara giriş ve çıkış işlemlerinin de dijital olarak sunulan belgeler üzerinden yapılabileceğini aktardı.