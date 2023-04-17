Hayali otel tuzağına dikkat: Bakanlıktan uyarı geldi

Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapanları, dolandırıcılığa karşı uyardı. Buna göre; sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanarak veya e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle mağdur edildiği görüldü.





Otellere ilişkin yıldız bilgilerinde de sahtekarlığa gidildiği belirlendi. Bakanlık; sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis fotoğraflarının kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.





Mutlaka sorgulayın





Bakanlığın uyarılarına göre; özellikle mesafeli sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve internet sitesinin ’elektronik ticaret bilgi sistemi’ne (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığı, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğu ’www.kulturturizm.gov.tr’ ve ’www.tursab.org.tr’ adreslerinden sorgulanabiliyor.





Kiralık araç sahtekarları





Ramazan Bayramı’nda şehir dışına tatile çıkmak isteyen vatandaşlar, uygun araç kiralama şirketi aramaya başladı. Kendileri için en uygun olan kiralık aracı ararken, vatandaşları bekleyen tehlike ise kaparo dolandırıcılığı oldu.





Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, araç kiralarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesinin ‘kaparo dolandırıcılığı’ olduğunun altını çizen Kızmaz, “Firmayı, arabayı görmeden, sözleşmeleri okumadan internetten araç kiralama için para yatırmayın. Örneğin benim firmamı dolandırıcılar kopyalıyor. Benim firmamdaki araçları göstererek karşıdan para toplanıyor. Aman bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olun, bildiğiniz güvenilir firmalardan araç kiralama işlemi yapın” dedi.





Ödemeyi girişte yapın





Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman da, online reklam sitelerinden yapılan tatil rezervasyonlarında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:

Otel hakkında iyice bilgi edinilmeden rezervasyon yapılmamalı.

Özellikle fotoğraflara dikkat edilmeli. Fotoğrafları, otellerin web sitesindekilerle uyumlu mu diye bakılmalı.

Ödeme önden gönderilmemeli. Onun yerine otele girişte ödeme yapmak daha sağlıklı.











