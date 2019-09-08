Ekonomi Hazine iki ayda 15 milyar fazla verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine iki ayda 15 milyar fazla verdi

Yılın ilk yarısında 78,6 milyar liraya ulaşan bütçe açığı, temmuz ve ağustosta fazla verdi. Son iki ayda 15,5 milyar lira fazla veren merkezi idare bütçe açığının yıl sonuna kadar iyice dengelenerek hedeflenen seviye yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Değişik sektörlere sağlanan teşvik ve desteklerin sona ermesi ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında geliştirilen tasarruf tedbirleri hazinenin nakit dengesine olumlu yansımaya başladı. Bu yılın ocak-haziran döneminde oluşan açığın ardından bütçe açığı temmuz ve Ağustos aylarında önemli bir iyileşme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; temmuz ayında 9,9 milyar lira fazla veren Hazine nakit dengesi, ağustos ayında 5 milyar 693 milyon lira fazla verdi. İki ayda oluşan fazlanın toplamı 15 milyar 593 milyon liraya ulaştı.

BÜTÇE GELİRLERİ TEMMUZDA %51 ARTTI

Temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,1 artarak 93,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 37,6 artarak 83,5 milyar lira oldu. Ocak-temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 yükselerek 496,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,7 artışla 565,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 9,9 milyar lira fazla verdi. Yılın ilk altı ayında oluşan 78,6 milyar liralık açık temmuz sonunda 68,7 milyar liraya geriledi.

AĞUSTOSTA SÜRDÜ

Merkezi yönetimin bütçe açığı, ağustosta verilen fazla ile birlikte bir miktar daha azaldı. Ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre; Hazinenin nakit gelirleri 101 milyar 598 milyon lira oldu. Hazine nakit giderleri ise 95 milyar 905 milyon lira oldu. Nakit giderlerin 84 milyar 675 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 11 milyar 229 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu. Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 5 milyar 693 milyon lira fazla verdi. Bu dönemde faiz dışı denge de 16 milyar 923 milyon lira fazla verdi.

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Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 1 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 4 milyon lira olarak gerçekleşti. Ağustosta kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 1 milyon lira olarak hesaplandı, kasa/banka net hesabı ise 12 milyar 711 milyon lira arttı.

HEDEFE YAKIN BİR RAKAMLA YILI KAPATIRIZ

Berat Albayrak

Yılın ilk yarısında 78,6 milyar liraya ulaşan bütçe açığı, temmuz ve ağustosta fazla verdi. Son iki ayda 15,5 milyar lira fazla veren merkezi yönetim bütçe açığı, ocak-ağustos dönemi itibariyle 63 milyar liraya geriledi. Bu açığın yıl sonuna kadar iyice dengelenerek hedeflenen seviye yakın gerçekleşmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz aralık ayında yaptığı 2019 bütçe sunumunda bu yılki bütçe açığı 80,6 milyar lira olarak duyurulmuştu.

  • Bu yıl 76 milyar liralık tasarruf hedefleniyor
  • Yeni Ekonomi Programı’na göre 2019’da uygulanacak tasarruflar ve alınacak gelir arttırıcı tedbirler sayesinde 76 milyar liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor. Bu miktarın 44 milyar lirası geliştirilen tedbirler sayesinde elde edilmesi bekleniyor.

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