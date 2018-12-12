Ekonomi Hazine PTTdeki sermaye hissesini Varlık Fonuna devretti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

PTT'deki Hazine'ye ait hisseler Türkiye Varlık Fonu'na devredildi

Hazine PTT'deki sermaye hissesini Varlık Fonu'na devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile PTT sermayesinde bulunan Hazine'nin hisseleri Varlık Fonu'na devredildi.

AA
Posta ve Telgraf Teşkilatı
Posta ve Telgraf Teşkilatı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi.

ERDOĞAN'IN İMZASI İLE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi. Söz konusu karar 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi gereğince alındı.

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