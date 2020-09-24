Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Eylülde yüzde 74,6 seviyesine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayı kapasite kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor.
- Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı.
- İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."
Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor!
Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı.
İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız. pic.twitter.com/WwIilfte5A
Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor!