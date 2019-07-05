Ekonomi Bakan Albayrak Piyasalar normalleşmeye başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Toplantısı'nda konuştu

Bakan Albayrak: Piyasalar normalleşmeye başladı

Finansal Kurumlar Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geldiğimiz noktada finansal piyasaların normalleşmeye başladığını çok net görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Banka dışı finans sektörümüzü her yönüyle ele almak, destek olmak bizim için çok önemli. Bankacılık sektörü bir yana banka dışı finans sektörü bir yana. Uzun yıllar ikinci planda kalmıştı. Yüzde 14'lük pay çok düşük. Bunu artırmamız lazım. Yüzde 20-30-40'lara ulaşmamız lazım. Sadece bankacılık değil, onun dışındaki sektörlere de destek olmamız lazım.

İçiniz rahat olsun, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam ediyor, devam edeceğiz.

Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahat aşabilecek büyük ve güçlü bir ülke. Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var.

Türkiye oluşacak kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek tecrübeler kazandı. Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil.

Geldiğimiz noktada finansal piyasaların normalleşmeye başladığını çok net görüyoruz.

Önceliklerimizi cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne verdik.Enflasyonda Haziran ayında yıllık hedeflerimize ulaştık.

Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti döneminde ilk kez cari fazla verilecek.

Ayrıntılar geliyor...

Piyasalar normalleşmeye başladı

Piyasalar normalleşmeye başladı

Bakan Albayrak Finansal Kurumlar Toplantısı'nda konuştu.
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