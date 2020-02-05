Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Halk Bankamız 50 bin TLye kadar kredi imkanı sağlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Halk Bankamız 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlayacak

Hazine ve Malşye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ’da deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak açıklamasında "Ülkemiz muazzam bir koordinasyonla dünyaya örnek oldu. Elazığ ve Malatya’daki bütün esnaflarımıza Halk Bankamız 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bütün paydaşlarımızla bir arada bulunduk, sizlerle bir aradayız. Önce özellikle kriz merkezi noktasında İçişleri Bakanımız başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere çok önemli destekler ve bunun yanında depremin yaralarının sarılması noktasında ciddi bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ben özellikle bu ülkenin bir evladı olarak, hükümetimiz başta olmak üzere, hükümetimizin gıyabında bu hadisenin ilk saniyesinden itibaren başka İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanımız olarak müthiş bir çalışma yürütüldü.

Ülkemiz bu elim olay vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içerisinde bir operasyon gerçekleştirildi.

Elazığ ve Malatya’daki bütün esnaflarımıza Halk Bankamız 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlayacak.

Ayrıntılar geliyor...

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