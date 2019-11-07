Bakan Albayrak'tan dar gelirliye konut müjdesi: Her yıl 100 bin kişi düşük faizle ev sahibi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Büyük bir ihracat potansiyeline sahip liman şehri ve milli mücadele ruhumuzun burada atıldığı güzel Samsun’umuza bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

"Son 3 yılda büyük kur atağı yaşadık"

Yaklaşık 6 senedir ülkemiz çok yoğun kuşatmayla mücadele veriyor. Gezi, 17-25, çukur eylemleri, kanton girişimler, 15 Temmuz darbe girişimi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsinin esas amacı milletimizin birliğine kast etmekti. Ekonomik konularda, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en yüksek düzeye çıkararak son 15 ayda yaşadığımız süreçte şahit olduk. Kur, faiz ve enflasyon sarmalına birileri almak için her yolu denedi. Son bir yılda 3 büyük kur atağı yaşadık. Birileri enflasyonu kontrol edilemez noktaya getirmek için çaba sarf ettiler.

EKONOMİ Enflasyonda son üç yılın en düşüğü

"Enflasyonla mücadelede tarihi netice ortaya koyduk"

Barış Pınarı operasyonunda da enteresan süreçler yaşadık. Enflasyonla mücadele ortada. Enflasyonla topyekün mücadele diyerek son bir yılda geldiğimiz noktada TÜFE’de yüzde 8, ÜFE’de yüzde 1.70 seviyelerine inerek tarihi netice ortaya koyduk. Yılsonu hedefimiz 12’lerin altında gerçekleşerek yılı kapatacağız. Düşük tek haneleri çok hızlı şekilde yaşayacağımız sürece gireceğiz. Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç.

"Kimseye el açmadık"

Toplasanız 15-20 kişi olan ve dedikleri hiç bir şekilde tutmayan kişilere rağmen, çok önemli bir performans ortaya koyduk, bu söylemi takınanların bir kısmı siyasi, bir kısmı ticari, bir kısmı istihbari saikle birilerinin amacına hizmet ettiler.

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"Ekonomik göstergeler daha iyi olacak"

Türkiye kimseden bir kuruş almadı ve kimseye el açmadık. 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla, çok daha az bir sürede, çok daha iyi bir şekilde geride bıraktık. Türkiye olarak güçlü bilançomuzu devam ettiriyoruz. Genel yönetim borç stoğu yüzde 30,2 oranına sahip olarak dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Bu yıl 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık.

Ekonomik aktivitedeki toparlanma öne çıkıyor. Eylül ayında 4A kapsamındaki toplam sigortalı sayısı 431 bin kişilik artış gerçekleştirdi. Toplam konut satışı Eylül’de 147 bine ulaştı. Otomotiv satışları 40 bine ulaştı. Ticari kredi oranı geçen yıla göre yüzde 6 büyüdü. Konut satışı Eylül ayında 147 bin seviyesine çıktı.

Kurumsal kredi faizlerinde en düşük piyasa faizlerini gördük, daha da düşecek inşallah.

Kasım ve Aralık'ta ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak. Ekonomide güven endeksi yüzde 20 arttı. Bu yılı pozitif büyümeyle kapatacağız.

EKONOMİ Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedefi tutturacağız

Dar gelirliye konut müjdesi

Asgeri ücretli dar gelirli vatandaşlarımızı 20 yıl vadeyle en düşük faiz oranıyla kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık. 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız. Düşük faiz oranlı kredi verilecek.

"Faiz ve enflasyon düşecek"

İvme paketinde tahsis rakamı 25 milyar lira, kredi kullandırılan rakam 10 milyar lirayı geçti.

Faiz ve enflasyonun düştüğünü önümüzdeki aylarda çok daha net görmeye başlayacağız. Bu mücadelemizde en ufak bir gevşemeye izin vermeyeceğiz.

Ekonomiyi durdurma diye bir şey yok, ekonomimiz büyüyecek. Büyümeyle eş güdümlü bir şekilde enflasyonda hedeflerimize ulaşacağız.

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