Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan enflasyon rakamlarına dair açıklamada bulundu.
Albayrak'ın açıklaması şöyle:
"Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."
Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız. pic.twitter.com/gb7aWEpGZr
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Temmuz 2019