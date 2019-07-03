Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2019, 16:42 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2019, 16:51 AA