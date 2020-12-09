Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide reformlarla ilgili "Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 09 Aralık 2020, 22:57 Son Güncelleme: 09 Aralık 2020, 23:06 AA