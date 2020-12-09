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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide reformlarla ilgili "Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Lütfi Elvan
Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz

Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız.

Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır.

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