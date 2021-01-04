Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan enflasyon açıklaması: Kararlı bir duruş sergileyeceğiz

Bakan Dönmez paylaştı: Lityum Karbonat nerelerde kullanılacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaştı. Bakan Dönmez, 'Ürettiğimiz yerli lityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.



