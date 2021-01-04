Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvandan enflasyon açıklaması Kararlı bir duruş sergileyeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan enflasyon açıklaması: Kararlı bir duruş sergileyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır" dedi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceklerini bildirdi.
  • Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceklerini vurgulayan Bakan Elvan, şunları söyledi:
  • "2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız"

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