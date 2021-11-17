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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Enflasyonla mücadelede kararlıyız

Hedeflenen büyümede ön şartın fiyat istikrarından geçtiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: ​Enflasyonla mücadelede kararlıyız
Lütfi Elvan

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bankacılar ve aracı kurumların yanı sıra, portföy yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Elvan, güçlü kamu maliyesinin makroekonomik istikrarın en önemli dayanağı olacağını söyledi. Elvan, “Enflasyon cephesindeyse, maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel ve yurt içi görünüm, enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Özel sektör öncülüğünde, dengeli, sürdürülebilir, rekabetçi, istihdam ve çevre dostu bir büyümeden yanayız” dedi.

KUR İSTİKRARA KAVUŞUR

Hedeflenen büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulunun fiyat istikrarından geçtiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti: “Karşımızdaki enflasyonun, arz ve talep kaynaklı sebeplerinin yanında, fiyatlama davranışları ve bekleyişler kanalıyla da bozulan bir yapısı var. Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Fiyatların yanında, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecek. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacak.” Elvan, piyasaların derinleşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Faizler enflasyonla inmeli

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyonu düşürmenin birinci öncelik olması gerektiğini söyledi. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşan Aran, “Faizler kesinlikle inmelidir ancak, faiz ve kur konusunda sonuç almak istiyorsak enflasyondaki beklentileri iyileştirmek ve enflasyondaki beklentilerle birlikte faiz indirimlerine devam etmemiz gerekiyor” dedi. Aran, finansal okur-yazarlığı artırmanın da sermaye piyasaları için oldukça yararlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu
Ali Fuat Taşkesenlioğlu

MANİPÜLE GİRİŞİMLERE 265 MİLYON LİRA CEZA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise yatırımcılara “anonim hesaplara itibar etmeyin” uyarısı yaptı. Özellikle sosyal medya üzerinden piyasayı manipüle etme girişimlerinin arttığını gözlemlediklerine işaret eden Taşkesenlioğlu, “Bu işlemlere, 2020-2021’de para cezası 5 kat artışla 265 milyon TL oldu” uyarısı yaptı.

Korkmaz Ergun
Korkmaz Ergun

ŞİRKETLERİ BORSAYA DAVET EDİYORUZ

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun da sundukları finansal hizmetler ve ürünleri, piyasaların derinliğini artırma için çeşitlendirdiklerini söyledi. Ergun, Üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerimizi, büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz” çağrısı yaptı.

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