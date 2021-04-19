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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tane tane anlattı Tamamen açık ve şeffaf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tane tane anlattı: Tamamen açık ve şeffaf

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dolar alım satımlarına yönelik açıklama yapan Elvan "Ne kadarlık döviz satımı, alımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanınız var, tamamen açık ve şeffaf. Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez. Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum. Kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tane tane anlattı: Tamamen açık ve şeffaf
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açıklama yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır.

Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı. Hazineye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir.

2017'de imzalanan protokol yasaldır. İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı. İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi. Platformlarda işlem yapan taraflar birbirini bilmiyor. Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir.

128 milyar dolar yalancıları
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128 milyar dolar yalancıları

KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL

Ne kadarlık döviz satımı, alımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanınız var, tamamen açık ve şeffaf.

Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez. Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum. Kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil.

(Döviz alım satımları) Taraflar kesinlikle birbirlerini bilmiyorlar, işlem gerçekleştikten sonra hangi bankanın, ne aldığını görebiliyorsunuz.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'kayıp 128 milyar dolar' iddialarına tane tane cevap verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi elvan, katıldığı bir televizyon programında 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Elvan, 'Zaten günlük olarak siz Merkez Bankasının bilançosunda ne olduğunu rahatça görebiliyorsunuz. Ne kadarlık bir döviz satım alım işlemi gerçekleştirilmişse bunları görebilme imkanınız var. Bu tamamıyla açık ve şeffaf.

Bunun örnekleri de var muhabir banka aracılığıyla döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Kasım ayından bu yana döviz alım satım işlemi söz konusu olmadı. Tüm bilgiler Merkez Bankasının kayıtlarında yer alıyor.

Bu yöntemi tartışabilirsiniz ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. kimsenin burada yolsuzluk yapması söz konusu değildir. Elbette bunu politika aracı olarak kullanabilirsiniz ama kimseyi burada yolsuzlukla kesinlikle suçlayamazsınız.' ifadelerini kullandı.


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