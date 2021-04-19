Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tane tane anlattı: Tamamen açık ve şeffaf

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır.
Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı. Hazineye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir.
2017'de imzalanan protokol yasaldır. İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı. İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi. Platformlarda işlem yapan taraflar birbirini bilmiyor. Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir.
KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL
Ne kadarlık döviz satımı, alımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanınız var, tamamen açık ve şeffaf.
Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez. Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum. Kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil.
(Döviz alım satımları) Taraflar kesinlikle birbirlerini bilmiyorlar, işlem gerçekleştikten sonra hangi bankanın, ne aldığını görebiliyorsunuz.
EKONOMİDE BÜYÜME
Rakamdan daha çok sağlıklı-sürdürülebilir olması önemli. 2021 ilk çeyrekte yüzde 5 civarı bir büyüme bekliyoruz. İkinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli büyüme görürüz
ENFLASYONLA MÜCADELE
Enflasyonun yüksek olduğu yerde sağlıklı büyüme olmaz. Yüksek enflasyon düşük gelir grubunu olumsuz etkiliyor. Belirsizliği azaltmanın yolu fiyat istikrarından geçiyor. Kısa vadeli kazanım uğruna uzun vadeden vazgeçmeyeceğiz.
2021 BÜTÇE AÇIĞI HABERİ
Pandemi nedeniyle 46,5 milyar liralık ilave tedbir söz konusu.