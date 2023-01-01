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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak

Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Daha önce başardık, tekrar başaracağız. Şu anda küresel enflasyon aşağı yönlü trendde" dedi. Bu dönemde en büyük önceliğimizin ihracat olduğunu söyleyen Şimşek "Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

21:05 . 15/09/2023 Cuma
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'na katılarak konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'na katılarak konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu. Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonla mücadelede kararlıyız. Daha önce başardık, tekrar başaracağız.

Şu anda küresel enflasyon aşağı yönlü trendde. Ama uzun vadeli ortalamaların üzerinde. Ülkemizde de parasal sıkılaşmaya gidiyoruz. Seçici kredi sıkılaşmasına da gidiyoruz. Bunun amacı kıt olan imkanlarımızın üretken alanlara kanalize edilmesi.

Bu dönemde en büyük önceliğimiz ihracat.

Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak.

Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil.

Ayrıntılar geliyor...

#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanı
#Enflasyon
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