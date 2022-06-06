Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebatiden enflasyon mesajı Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon mesajı: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik. Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebatiden enflasyon mesajı: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı.

Bakan Nebati şu açıklamayı yaptı:

"Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır.

Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.

Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik.

"ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ"

  • Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz."

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