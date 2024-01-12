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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kayıtdışılıkla mücadele kırmızı çizgimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıtdışılıkla mücadele kırmızı çizgimiz; bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlerimizi sıkılaştırarak almaya devam ediyoruz." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:09 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Vergi kayıp ve kaçağını önlemek için elektronik ödemeler yakın takibe alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, "Ödeme kayıtlarından hareketle riskli yaklaşık 250 bin mükellefimizi analize tabi tuttuk" dedi.

"Tedbirlerimizi sıkılaştırarak almaya devam ediyoruz"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulunarak,
"Kayıtdışılıkla mücadele kırmızı çizgimiz; bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlerimizi sıkılaştırarak almaya devam ediyoruz."
ifadelerini kullandı.

Şimşek, ekiplerin hem sahada hem de veri analizleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

#Mehmet Şimşek
#Maliye Bakanlığı
#Ödeme
21 saat önce
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