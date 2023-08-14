Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,6 milyar lira borçlandı

Son dakika haberi...Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak toplu sözleşme sürecinde hükümetin ilk teklifi belli oldu. Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme zammı için gözler bu haftaki toplantıdaydı. Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yılı zam oranı için toplantı sonrasında yapılacak açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı. Peki, memura zam teklifi nedir? Memur toplu sözleşme zammında son durum haberimizde.