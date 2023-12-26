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Ekonomi

Bakanlığa 300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak. Bakanlığa yapılacak alımlar, iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olan adaylar arasından seçilerek yapılacak. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alımına yönelik yapılacak sınavların tarihleri..

15:55 - 26/12/2023 Tuesday
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, istihdam edileceklerin 270'i iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültelerinden, 30'u ise mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olan adaylar arasından seçilecek.


Giriş sınavına, 12 Şubat-23 Şubat 2024 tarihlerinde başvurulabilecek.

Adaylar, başvurularını, Bakanlığın resmi internet sitesindeki elektronik ortamda yapacaklar. Başvuru, adaya ait son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı öz geçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulmasıyla tamamlanacak.


Giriş sınavı, iktisadi idari bilimler fakültesi ve hukuk fakültesi mezunları için klasik usulde 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturum halinde yapılacak. Sınav, mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olanlar için ise 23 Mart 2024 tarihinde test şeklinde Ankara'da tek oturum halinde gerçekleştirilecek.





#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Sınav
#Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
#vergi müfettiş yardımcısı
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