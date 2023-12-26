Yeni yıla sayılı günler kala kritik projeler için de geri sayım başladı. Türk savunma sanayi şirketleri tarafından geliştirilen ve aralarında dünyada bir ilki barındıran teknolojilere sahip araç ve silahlar da son testlerden geçerek göreve hazırlanıyor. Farklı menzillere, kabiliyetlere ve etki güçlerine sahip teknolojik silahlarla savunmada aşılamaz bir kalkan oluşturulması amaçlanıyor. İşte 2024'te uluslararası arenada ses getirecek Türk silah ve araçları...