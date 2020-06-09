Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Euroclear Bank ile mutabakata varıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile iş birliği yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DİBS'lere takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldığı belirtilerek, "Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır." ifadesine yer verildi.

EKONOMİ Kredi kartından sonra aboneliklerde de ıslak imza şartı kalkıyor