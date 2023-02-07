Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hiçbir suistimal cezasız kalmayacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle ihtiyaç malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışına ilişkin açıklamada bulundu.
Ülkemizde yaşanan Deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda, fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu görülmektedir.
Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız Fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır.