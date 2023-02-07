|
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hiçbir suistimal cezasız kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle ihtiyaç malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden fırsatçılara yönelik bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada; 'Yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacak' denildi.

16:43 . 7/02/2023 Salı
Diğer
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle ihtiyaç malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışına ilişkin açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde yaşanan Deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda, fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu görülmektedir.


Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız Fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır.




#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#fırsatçılık
#açıklama
#deprem
#Kahramanmaraş
#Pazarcık depremi
8 dakika önce
default-profile-img
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hiçbir suistimal cezasız kalmayacak
Türkiye Diyanet Vakfı’ndan deprem bölgelerine destekler artarak devam ediyor
Enkaz altından kurtarılmayı Kur'an-ı Kerim okuyarak bekledi
Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Telefonlar acil aramalar için kullanılmalı
Yeni Şafak’ın çağrısı sonrası Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Çulhaoğlu: Karavanlar yolda
Selçuk İnan depremde yaşadıklarını anlattı: Acı ve çaresizlik
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.