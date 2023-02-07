Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hiçbir suistimal cezasız kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde yaşanan Deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda, fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu görülmektedir.

Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız Fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır.