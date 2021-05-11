Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kur farkı vergisi iddiası'na yalanlama: Tamamen hayal ürünü

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.
Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın açıklaması - 11.05.2021 pic.twitter.com/ToDZ9ze19T
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın açıklaması - 11.05.2021 pic.twitter.com/ToDZ9ze19T— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 11, 2021