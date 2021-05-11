Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından kur farkı vergisi iddiasına yalanlama Tamamen hayal ürünü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kur farkı vergisi iddiası'na yalanlama: Tamamen hayal ürünü

Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur farkı vergisi iddiası) Tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımamaktadır.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü
Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
TÜMOSANdanGineye 50 traktör

TÜMOSAN'dan
Gine'ye 50 traktör

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.
Kudüs için Kahire ile temas

Kudüs için Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin diplomasisi: Malezya Kralı ve Katar Emiri ile görüştü

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
Şehit sayısı <br>25'e yükseldi

Şehit sayısı
25'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.
ABD'nin iki yüzlülüğü

ABD'nin iki yüzlülüğü

İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar.

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.