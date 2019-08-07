Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görev
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni görev

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkilerine yurtiçinde ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak edebilmesi de eklendi. Öte yandan Cumburbaşkanlığı kararı ile bakanlığın teşkilat yapısında da değişiklikler yapıldı.

Haber Merkezi Reuters
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Hazine'nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" ibaresi eklendi.

İlgili değişiklik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkilerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinde Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapıldı.

Görev ve yetkilere "Finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak" ve "Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek" de eklendi.

  • Öte yandan Cumburbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teşkilat yapısında da değişiklikler yapıldı, bazı genel müdürlüklerin görev dağılımında değişikliklere gidildi.

Türkiye Uzay Ajansının yönetimi belli oldu
EKONOMİ
Türkiye Uzay Ajansının yönetimi belli oldu

Merkez'in zorunlu karşılık kararı yürürlükte
EKONOMİ
Merkez'in zorunlu karşılık kararı yürürlükte
Tüm dünya acı çekecek

Tüm dünya acı çekecek

​İmran Han, Keşmir anlaşmazlığı konusunda uyardı.
FBI: İç terörizm

FBI: İç terörizm

ABD'deki ​California saldırısında 3 kişi ölmüştü.
Sürecin anahtarıİstanbul modeli

Sürecin anahtarı
'İstanbul' modeli

Suriyelilerle ilgili modelin detayları netleşti.
Bakanlığa yeni görev

Bakanlığa yeni görev

​Yurtiçi ve dışında şirketlere iştirak edebilecek.
Ellerini ayaklarını bağlayıp astılar

Ellerini ayaklarını bağlayıp astılar

İstanbul'daki kan donduran infazla ilgili polis, inceleme başlatıldı.
5 gün ücretsiz

5 gün ücretsiz

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kilosu 600 TL

Kilosu 600 TL

​İnsan eli değmiyor, resmen yok satıyor.

Sert kayaya tosladı

Sert kayaya tosladı

İngiliz turistlerin tatil oyunu Türk otelciye takıldı.

Yeni Zelanda'dan<br>NATO'nun teklifine ret

Yeni Zelanda'dan
NATO'nun teklifine ret

​Savunma Bakanı Mark, görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.
Benzine<br>indirim geliyor

Benzine
indirim geliyor

​Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.
Bakayoko çıkarması

Bakayoko çıkarması

​Galatasaraylı yöneticiler transfer için Londra'da
5,50'nin<br>altına geriledi

5,50'nin
altına geriledi

Dolar karşısında en iyi performansı gösterdi.
Adımı hatırlamıyorum

Adımı hatırlamıyorum

Polisten kaçarken çaya düşüp ayağını kırdı.
İlk vizesiz<br>uçuş gerçekleşti

İlk vizesiz
uçuş gerçekleşti

​Rus Başkonsolos bugüne işaret etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.