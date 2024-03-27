Hazine ve Maliye Bakanlığından iki kamu bankasına altın alımı yetkisi

"Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü içinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da altinihracatdestek@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirterek başvuruda bulunulması, banka tarafından ilgili kuyum işletmesine satın alabileceği miktarın bildirilmesini müteakip 3 iş günü içerisinde kuyum işletmesi tarafından bankaya ödeme yapılması gerekmekte olup, yapılacak ödemeleri müteakiben ilgili banka tarafından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilerek, hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edilecek. Diğer taraftan, bir kuyum işletmesi tarafından aynı ay içerisinde birden çok bankaya talep iletilmemesi gerekmekte olup, aksinin tespiti halinde söz konusu kuyum işletmesinin tüm talepleri iptal edilecek."