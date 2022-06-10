Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi adımlarının ardından son dakika açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek" dedi.

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Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli açıklama
Türk lirası kullanımı ve cazibesi artırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek.

Ayrıntılar geliyor...

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