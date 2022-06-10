Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek.
Ayrıntılar geliyor...
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