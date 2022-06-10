Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi adımlarının ardından son dakika açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek" dedi.

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