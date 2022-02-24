Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından Ukrayna açıklaması Tüm tedbirler kararlılıkla alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Ukrayna' açıklaması: Tüm tedbirler kararlılıkla alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanlığından Ukrayna açıklaması: Tüm tedbirler kararlılıkla alınacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir.

Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir.

Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."


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