Hazine'nin tahvil ihracına 300'e yakın yatırımcı talip oldu: Beş katından fazla talep geldi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye 13 Mart'ta yetki verildi.
Söz konusu ihraç 14 Mart'ta sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar avro olarak gerçekleşti.
21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 6,125 oldu.
İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi.
Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.