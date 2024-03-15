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Ekonomi

Hazine'nin tahvil ihracına 300'e yakın yatırımcı talip oldu: Beş katından fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığının avro cinsinden 2030 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar avro oldu. Tahvile 300'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi. Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

10:55 - 15/03/2024 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye 13 Mart'ta yetki verildi.


Söz konusu ihraç 14 Mart'ta sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar avro olarak gerçekleşti.


Bu meblağ Bakanlık hesaplarına 21 Mart'ta girecek.

21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 6,125 oldu.


İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi.


Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.






#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#tahvil ihracı
#Finansman
2 saat önce
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