Ekonomi Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! Emekli maaşlarındaki zam oranı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 0.03 artarken yıllık artış yüzde 15.72 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2018'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enflasyon Mayıs'ta aylık yüzde 0.95 artarken, yıllık bazda % 19.5'ten yüzde 18.71'e gerilemişti.
Enflasyon Mayıs'ta aylık yüzde 0.95 artarken, yıllık bazda % 19.5'ten yüzde 18.71'e gerilemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,81 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 5,01, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8,09 yükseldi.

TÜFE, haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de mayısa göre yüzde 0,09, Haziran 2018'e kıyasla da yüzde 25,04 arttı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak.

Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL’den bin 983 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL’den bin 181 TL’ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL’den bin 775 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 190 TL’den bin 250 TL’ye yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 498 liraya yükselecek.

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BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlenmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,65 ile lokanta ve otellerde görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,5, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış kaydedildi.

Haziranda ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 1,57 ile giyim ve ayakkabı takip etti.

YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 22,51 ile ev eşyası, yüzde 20,84 ile lokanta ve oteller ve yüzde 19,24 ile alkollü içecekler ve tütün izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 51'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264'ünün ortalama fiyatlarında artış, 103'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,09, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,04 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,81 yükseldi.

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Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında, enflasyon, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,50, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 arttı. İmalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,45 düşüş gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7,83 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 4,44 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,19 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,79, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,10, ana metaller yüzde 2,70 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarında haziranda aylık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında, yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Haziranda yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 15,72 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 0,48 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 23,03 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18,34 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.

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En düşük fiyat artışı ise yüzde 12,63 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

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