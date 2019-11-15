Hem terörü yeneriz hem ekonomiyi büyütürüz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı olağan meclis toplantısı; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Sayın bakanımız yiğitliğin lafla değil icraatla olduğunu dosta düşmana gösterdi. Tüm bunlara şahitlik eden aklıselim sahibi herkes kabul edecektir ki onun tek derdi vatanıdır. Memleketin selametidir, milletin birliğidir” dedi.

ÜRETİM TIKIR TIKIR İŞLİYORSA

Ekonomik açıdan büyüyüp gelişmede emniyet teşkilatının büyük payı olduğunu vurgulayan Avdagiç, üretim ve ticaretin ancak güvenli ortamlarda büyüdüğünü kaydetti ve bu ortamın sağlanmaması durumunda, sermayenin güvenli yerlere kaçtığını aktardı.

Avdagiç, “Bu yüzden rakamlar açıklandıkça gördüğümüz ihracat rekorlarında, üretim artışlarında, iş dünyasının yanı sıra onlara güvenli ortamı sağlayan güvenlik güçlerimizin de katkısı büyüktür. Bir başka deyişle; üretimin çarkları tıkır tıkır işliyorsa, biz bunu güvenlik güçlerimize de borçluyuz. Bu yüzden huzurlarınızda sayın bakanımızın nezdinde tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Terörün Türkiye’ye karşı kullanılan kirli bir tezgaha dönüştüğüne dikkati çeken Avdagiç, "Son 15 ay içinde sadece ekonomik alanda değil, terörizme karşı da uluslararası düzeyde şanlı bir mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ileri görüşlü liderliğinde hem askeri, hem diplomatik alanda önemli ve sonuç alıcı hamleler yaptık. Kimsenin kuşkusu olmasın. Hem ülkemizi savunacağız, hem ülkemize yönelik terör saldırılarını bertaraf edeceğiz. Hem de aslanlar gibi ekonomimizi geliştirip büyüteceğiz" açıklamasında bulundu.

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