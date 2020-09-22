Her istasyona bir şarj ünitesi: TOGG için istasyonlara şarj ünitesi şartı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının kurulum aralığını belirlemek için simülasyonlar yaptıklarını belirterek, “İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz” dedi.
SİMÜLASYON YAPILIYOR
Bakan Kurum, Türkiye’nin her yerinde elektrikli şarj istasyonlarının akaryakıt istasyonlarında zorunlu hale getirileceğini de açıkladı. Kurum, “Şarjın ne kadar gideceğine dair simülasyonu yapıyoruz. Edirne’den yola çıkan biri Kars’a, Ardahan’a, doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gitmesi gerekiyorsa o çerçevede simülasyonlar yapılıyor. İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.
EŞ ZAMANLI TAMAMLANACAK
Bakan Kurum, yerli otomobille eş zamanlı olarak şarj ünitelerinin de tamamlanmış olacağını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi ÇED raporunu onayladıklarını aktaran Kurum, Türkiye’nin yerli otomobili projesinde önemli bir aşamayı tamamladıklarını belirtti.
HER YERDE RAHAT ERİŞİM
- Yerli otomobil projesini yakından ilgilendiren elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu konusunda mevzuat çalışmalarını da yaptıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti: “Yerli otomobilimizin 2023 yılında yola çıkmasıyla birlikte konutlarda, AVM’lerde, yollarda elektrikli şarj istasyonları ihtiyacı ortaya çıkacak. Buna ilişkin de hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ortak bir proje yürütüyoruz. Bu çerçevede hem Otopark Yönetmeliği’nde hem de İmar Yönetmeliği’nde düzenlemeler yapacağız. Otopark Yönetmeliği’nde yapacağımız düzenlemeyle birlikte her 50 park yerinden bir tanesi elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor.”