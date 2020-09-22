Her istasyona bir şarj ünitesi: TOGG için istasyonlara şarj ünitesi şartı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının kurulum aralığını belirlemek için simülasyonlar yaptıklarını belirterek, “İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz” dedi.

Murat Kurum

SİMÜLASYON YAPILIYOR

Bakan Kurum, Türkiye’nin her yerinde elektrikli şarj istasyonlarının akaryakıt istasyonlarında zorunlu hale getirileceğini de açıkladı. Kurum, “Şarjın ne kadar gideceğine dair simülasyonu yapıyoruz. Edirne’den yola çıkan biri Kars’a, Ardahan’a, doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gitmesi gerekiyorsa o çerçevede simülasyonlar yapılıyor. İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

EŞ ZAMANLI TAMAMLANACAK

Bakan Kurum, yerli otomobille eş zamanlı olarak şarj ünitelerinin de tamamlanmış olacağını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi ÇED raporunu onayladıklarını aktaran Kurum, Türkiye’nin yerli otomobili projesinde önemli bir aşamayı tamamladıklarını belirtti.

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