Her yıl 15 milyondan fazla insan online mobilya alışverişi yapıyor

Tüm sektörler gibi mobilya sektörü de hızla dijitalleşiyor. "Görmeden, ölçmeden mobilya almam" diyen kuşak, yerini akıllı telefonlarından mobilya alışverişi yapan bir kuşağa bırakıyor. Google tarafından hazırlanan mobilya satın alımında dijitalin rolü raporunu inceleyen Trend Mobilya, mobilya sektöründe dijitalleşen tüketici davranışlarını değerlendirdi. Yılda 15 milyondan fazla tüketici mobilya alışverişini online olarak yaparken, ‘ev dekorasyonu için alışveriş listesi’ gibi ürün gruplarına yönelik aramalar son 2 yılda yüzde 150’nin üzerinde artış gösterdi.

Tüketicilerin spesifik ürünleri keşfetmeye yönelik ‘salon için ne almalı’, ‘yatak odası için ne almalı’ gibi aramaların hacmi ise son 2 yılda yüzde 50’den fazla büyüdü. Mobilya alışverişi için yapılan internet aramalarının yüzde 49’unda marka adı yer almazken, internet üzerinden satın alınan markasız mobilya oranı yüzde 50’ye ulaştı.

ONLİNE TÜKETİCİ DAHA HIZLI İKNA OLUYOR

Yeni nesil tüketici davranışlarını irdeleyen Trend Mobilya’nın derlediği veriler, mobilya alışverişini online olarak yapan tüketicilerin, mağazalardan alışveriş yapan tüketicilere oranla daha hızlı satın alma kararı verdiğini ortaya koydu. Yalnızca ürün temininde sağladığı kolaylıklarla değil fiyat karşılaştırma, marka sorgulama ve tüketici deneyimlerini görüntüleme gibi detaylı araştırma imkanlarıyla da tercih sebebi olan online mobilya alışverişinde kullanıcılar, ortalama 14.2 kez arama yapıyor. Bu internet araştırmalarının yüzde 63’ü bir hafta içinde satın almayla sonuçlanırken, aynı gün satın alma kararı veren tüketici sayısı yüzde 53’e dayandı.

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MOBİLYA TERCİHİNDE Y KUŞAĞININ TERCİHİ, AKILLI TELEFONLAR

Mobil alışverişin, mobilya sektöründeki payını hızla artırdığına değinen Trend Mobilya Kurucu Ortağı Murat Erat, "Online mobilya alışverişi yapan tüketicilerin yüzde 44’ü yeni markaları akıllı telefonlar vasıtasıyla keşfederken, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 80’i, mobil siteler veya uygulamalarda sorularına cevap buldukları markaları tercih ediyor" dedi.

Mobil alışverişin kazandığı ivmede en büyük payın Y kuşağına ait olduğunu belirten Murat Erat, "Mobilya alışverişini yalnızca mağazalardan yapan kuşak tarih olurken, 18-38 yaş aralığında yer alan Y kuşağının yüzde 20’si mobilya ve ev eşyası alışverişlerini akıllı telefonları ile yapıyor. Y jenerasyonu, beklentileriyle de farklılaşıyor. Tüketicilerin yüzde 41’i kişiye özel ürün ve fırsatlar sunan markalarla sadık kalırken, Y jenerasyonu tüketicilerinin yüzde 32’si ücretsiz teslimata önem veriyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 15 Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuk giyim üzerine mağaza işleten evli ve 4 çocuk babası Mehmet Dizen, 10 yıl önce merak ederek internet üzerinden süs tavuğu ve horozu ırklarını araştırdı. Osmanlı sultan tavuğu ırkıyla hobi olarak işe başlayan Dizen, zamanla Brahma, İsveç, Habeş, Cüce Hoşin, Fizan ve Portakal Fizan gibi ırkları elde ederek 7 ırk süs tavuğu ve horozuna ulaştı. Evinin bahçesinin bir bölümünü hayvanlarına ayıran Dizen, her gün onların bakımlarını yapıp, karınlarını doyurduğunu söyledi. MERAKLISI ÇOK: Kendisinin bu işe merak üzerine başladığını, ancak daha sonra bırakamadığını anlatan Dizen, İnternette gezerken ilgimi çeken tavuk ırkları oldu. Bir, iki derken 7 ırk oldu. Şimdi üretimlerini yapıyorum. İsteyenler oluyor, meraklıları çok... Civcivlerin fiyatları, kaç günlük olduğuna göre değişiyor. Haftalık ya da aylık 25 ila 75 TL arasında satılıyor. Yumurtanın tanesi ise 10 TL'den alıcı buluyor... Horozları ise çift olarak 500 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarda meraklısına satıyorum. Osmanlı sultan horozunu tek olarak, 400-500 TL'den satabiliyorum dedi. Tavuklarının günlük stresini azalttığını söyleyen Dizen, Kendi iş yerim var. Ancak günde 2-3 saat bunlara vakit ayırıyorum. Bir nebze işten kaçarak stres atıyoruz. Bu işin meraklısı çok.. Süs tavukçuluğu ile ilgili internet üzerinden de gruplarımız var. Türkiye'nin her ilinden birbirimizle bu şekilde irtibat kuruyoruz. Çok zevkli bir iş dedi. Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Dizen'in (39) internet üzerinden merak ederek edindiği süs tavuğu ve horozu sayısı, 10 yıl içinde 7 ırktan 250'ye ulaştı. Hayvanlarının günlük stresini aldığını, ayrıca yaptığı satışlarla gelir elde ettiğini belirten Dizen, "Civcivleri kaç günlük olduğuna göre 25 ila 75 TL'ye, yumurtasını 10 TL'ye ve tavuk ile horozları ise çift olarak 500 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarda meraklısına satabiliyorum" dedi.

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