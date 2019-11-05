Ekonomi HESlerden üretilen enerjide rekor kırıldı Ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı: Ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandı

HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı: Ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından işletmeye açılan hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen elektriğin bu yılın 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kilovatsaate ulaştığını belirterek, "2016'da yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kilovatsaat daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Keban Barajı hidroelektrik santrali 45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor.
Keban Barajı hidroelektrik santrali 45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl itibarıyla enerji üretim kaynakları arasında HES'lerin ikinci kaynak konumunda olduğuna dikkati çekti.

Boşa akan suların gücünü ülke ekonomisine kazandırmak için enerji sektörüne yatırım yaptıklarını aktaran Pakdemirli, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı HES projelerini hayata geçirmenin Türkiye açısından bir zaruret olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Türkiye'de işletmeye açılan hidroelektrik santrallerinden ürettilen elektriğin 2019'un 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kilovatsaate ulaştığına işaret ederek, "2016’da yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kilovatsaat ise daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

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Ekonomiye 19,8 milyar liralık katkı

  • Yapılan yatırımlarla bu yılın 10 ayında 79,3 milyar kilovatsaat ile ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandığı bilgisini veren Pakdemirli, "10 aylık süreçte elektrik üretimindeki kaynak payları, kömür yüzde 36,3, HES yüzde 31,5, doğal gaz yüzde 17,3, rüzgar enerji santralleri yüzde 7,3, güneş enerji santralleri yüzde 3,4 ve jeotermal enerji santralleri yüzde 2,6 şeklinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'nin enerji ithal eden bir ülke konumunda olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kendi kaynağımız olan bu enerjiyi değerlendirmek zorundayız. 10 ayda bu kaynaktan üretilen 79,3 kilovatsaatlik enerjiyi şayet ithal ettiğimiz doğal gazdan üretmiş olsaydık, 3,5 milyar doları başka ülkelere ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla HES'lerin dış ticaret açığımıza da olumlu yönde bir katkısı var."

İlk güneş enerji santralimiz 2 binden fazla evi aydınlattı
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Türkiye'de belediyeye ait ilk güneş enerji santrali olma özelliğine sahip sistem, diğer belediyelere de örnek oldu. Projeden yola çıkan bazı belediye yetkilileri, güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başladı.
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Türkiye'nin 80 bin 417 kişiyle en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta, 20 ay önce belediye tarafından 75 dönüm arazi üzerinde 4,5 megawatt gücünde güneş enerji santrali (GES) kuruldu. 17 bin 600 panelden oluşan ve 20 ayda 1800 saat güneş enerjisinden yararlanılan santralde, 14 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi ile 1 milyon 862 bin dolar gelir elde edildi.
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Santralle Türkiye'de 2 bin 250 evin enerjiye dönük iç ihtiyacı karşılandı. Kentte tüketilen enerjinin de yüzde 10'una denk gelen enerji üreten santral, Türkiye'de belediyeye ait ilk güneş enerji santrali olma özelliğiyle diğer belediyelere de örnek oldu. 8 kişinin istihdam edildiği projeyi örnek alan bazı belediyelerce de güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başlandı. Belediye görevlileri, santral yetkilileriyle görüşüp, projeye ilişkin teknik konularda yardım istedi.
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Bayburt Güneş Enerji Santrali Müdürü Bülent Erdaş, güneş enerjisi santralinde 20 aylık süreçte 1 milyon 862 bin dolar üzerinde fatura kesildiğini belirtti.
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Erdaş, Bayburt Belediyesi'ne ait bu arsada 75 dönüm üzerine biz, 4,5 megawatt gücünde bir güneş enerjisi santralini faaliyete geçirdik. Tesiste 17 bin 600 adet panel bulunmakta. Normalde Türkiye'nin güneş haritasına baktığımız zaman Bayburt için ön görülen yıllık güneşlenme saati yıllık 1650 saat. Bizler 1 aylık hesaplamalarımıza göre 1780 ile 1880 saat arasında üretim elde ettik. 20 aylık dönem içerisinde 14 milyon kilowatt saat enerji elde etti. Bu enerjinin de dağıtım şirketine kesilen fatura bedeli 1 milyon 862 bin dolar üzerinde dedi.
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Üretilen enerjiyle 2 bin 250 evin iç ihtiyacının karşılandığına değinen Erdaş, 4,5 megawatt güneş enerjisi santralimizin yatırım bedeli, 14 milyon 689 bin lira. Tesis 2 bin 250 evin iç ihtiyacını karşılayacak bir tesistir. Biz enerjiyi yurt dışından alıyoruz, Rusya'da gazı alıp, elektriğe çeviriyoruz. En azından bizim bu tesis 2 bin 250 evin iç ihtiyacını karşıladığı için bu kadarı yurt dışından temin etmiyoruz. Yine tesisimiz yanında 2,5 megawattlık bir hazırlığımız daha var. ifadelerini kullandı.
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Bunun hazırlıkları tamamlandı, ihalesi nasip olursa önümüzdeki mart ve nisan gibi yapıp, orayı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tesisimiz Türkiye'de il ve ilçe belediyelerine örnek olan bir tesis olmuştur. Kayseri'de proje ve tesisimiz ödüle layık görülmüştü. Bununla ilgili arayan yerel belediyelere de teknik anlamda destek ve bilgi de veriyoruz. Üretimimiz de şu anda gayet iyi bir noktada sürüyor diye konuştu.
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Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise kent adına çok önemli olan projenin belediye için de önemli gelir kaynağı olduğunu aktararak, Proje maliyetini İller Bankası'ndan aldığımız 10 yıl ödemeli kredi ile karşıladık. 8 arkadaşımızı istihdam ediyoruz. Toplam üretim gücü 4,5 megawatt olan santralde ürettiğimiz elektriğe devletimiz alım garantisi veriyor dedi.
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İlk güneş enerji santralimiz 2 binden fazla evi aydınlattı
Bayburt'ta, 20 ay önce belediye tarafından 75 dönüm arazi üzerinde, 17 bin 600 panelden oluşan güneş enerji santrali kuruldu. 20 ayda 1800 saat güneş enerjisinden yararlanılan santralden 14 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi ile 1 milyon 862 bin dolar gelir elde edilirken, 2 bin 250 evin iç ihtiyacı karşılandı.

Nükleer santrale sahip olan ülkeler
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Belçika'da toplam 7 adet nükleer santral var. Bu santraller ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 104 nükleer reaktör var.
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Arjantin'de 2 nükleer reaktör var.
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Bulgaristan 2 nükleer reaktörle ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılamayı başarıyor.
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Çin 11 nükleer santrale sahip.
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Almanya'da 11 nükleer reaktör var. Bu sayede enerji ihtiyaçlarının yüzde 30'unu karşılıyorlar.
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Kanada'da 18 nükleer reaktör var. Güneş enerjisinden fazla faydalanamayan ülke, enerji ihtiyacının yüzde 20'ye yakın oranda bu reaktörlerle elde ediyorlar.
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Güneş enerjisinden pek faydalanamayan ülkelerden biri olan Finlandiya'da 4 adet nükleer reaktör bulunuyor. Halkın ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor.
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İngiltere'de 19 nükleer enerji reaktörü var.
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Rusya'da 31 adet nükleer enerji reaktörü bulunuyor.
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Japonya'da 55 adet nükleer reaktör var.
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Slovakya sahip olduğu 4 nükleer enerji santrali ile ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 55'ini karşılayabiliyor.
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Ukrayna 15 farklı ülkedeki reaktörlere bağlı olarak ülkesinin enerji ihtiyacının yüzde 45'ini sağlıyor.
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Pakistan'da 2 adet nükleer santral var.
Nükleer santrale sahip olan ülkeler
Son günlerde gündemde olan Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile beraber gözer nükleer santrali olan ülkelere çevrildi. Hangi ülkeler nükleer santrale sahip?


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