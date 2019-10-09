Ekonomi Hidrolik çatlatma ile petrol araması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hidrolik çatlatma ile petrol araması

Hidrolik çatlatma tekniğinin yaygınlaşması, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ithalatının yıllar içinde düşmesine, enerji faturasının azalmasına imkan sağlayacak. Daha önce ulaşılamayan petrol ve gaz kaynaklarına erişimi sağlayan hidrolik çatlatma, eski petrol ve gaz kuyularında yeniden üretime yardımcı olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji kaynakları araması ve temininde Türkiye yeni bir döneme giriyor. Türkiye'nin ham petrol üretiminde hidrolik çatlatma usulüne başlaması, daha önce ulaşılamayan petrol ve doğal gaz kaynaklarında üretime geçmesini sağlarken, enerji tüketiminde de dışa bağımlılığın azalmasına yardımcı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma usulü ile ticari petrol üretimine başlandığını açıklamış ve bu tekniğin yaygınlaştırarak yeni kuyular açılacağını bildirmişti.

ABD'Yİ LİDER YAPTI

ABD'yi 10 yıl içinde dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz üreticisi seviyesine çıkaran hidrolik çatlatma tekniğinin Türkiye'de uygulanmaya başlanması ve yaygınlaşması, petrol ve doğal gaz ithalatının yıllar içinde düşmesine ve Türkiye'nin enerji faturasının azalmasını sağlayacak. BP'nin 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporuna göre, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'nin günlük ortalama petrol kullanımı yaklaşık bir milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin hidrolik çatlatma ile hidrokarbon üretiminde başarılı olması halinde, petrol ve doğal gaz ithalat faturasında büyük bir düşüş gündeme gelebilecek.

ESKİ KUYUDA YENİDEN ÜRETİM

  • Uzmanlar bu usul ile eski petrol ve doğal gaz kuyularında yeniden üretime geçileceğini belirtiyor. Beş yılda Kanadalı şirketin Trakya'da hidrolik çatlatma ile doğal gaz üretimine hız vermesi buna örnek teşkil ediyor.

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