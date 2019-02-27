Ekonomi Hindistan - Pakistan gerilimi para birimlerini vurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Hindistan - Pakistan gerilimi para birimlerini vurdu

Hindistan - Pakistan gerilimi para birimlerini vurdu

Pakistan'ın Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması, gelişen piyasa para birimlerini etkiledi. Hint rupisi, Endonezya rupisi ve Tayland Baht, dolar karşısında yüzde 0.3 düştü. Hindistan'da Sensex Endeksi yüzde 0.37, Pakistan Karaçi Borsası Endeksi yüzde 3.85 değer yitirdi. MSCI MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0.2 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.4 değer yitirdi.

Haber Merkezi Diğer
Pakistan Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdü.
Pakistan Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdü.

Hindistan- Pakistan gerilimi Hint rupisi başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer yitirmesine neden oldu. Asya borsaları da düştü. Habertürk'te yer alan habere göre Pakistan'ın Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamasıyla artan gerilim çoğu gelişen piyasa para birimini de etkiledi.

Hint rupisi dolara karşı yüzde 0.3 düştü. Bu son bir haftanın en büyük kaybı oldu. Dolar, Endonezya rupisi ile Tayland bahtı karşısında da yüzde 0.3 yükseldi.

BORSALAR DÜŞTÜ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü sunumunda faiz adımları konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini yinelemesiyle hafif kazanca yönelen hisse senetleri Pakistan'ın Hindistan'a ait bir askeri uçağı sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesinin ardından geriledi. Hindistan'da Sensex Endeksi yüzde 0.37 kayıpla 35.840,84 puana indi. Pakistan Karaçi Borsası Endeksi (KSE100) yüzde 3.85 değer yitirdi. MSCI MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0.2 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.4 değer yitirdi. Bu son üç haftanın en büyük kaybına işaret ediyor.

TRUMP-KİM GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Yong'un bugün Vietnam Hanoi'de gerçekleştireceği görüşmeyi izliyor.

Hindistan'dan açıklama: Doğrulamaya çalışıyoruz
DÜNYA
Hindistan'dan açıklama: Doğrulamaya çalışıyoruz

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli açıklama
DÜNYA
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli açıklama

Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin ilk açıklama
GÜNDEM
Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin ilk açıklama
Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim bir araya geldi.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'le ilgili açıklama.
Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Keşmir sorunu hemen çözülmeli

​Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler.
Tüm yönleriyle yeni S ailesi

Tüm yönleriyle yeni S ailesi

Yenisafak.com Barcelona'da: ​Samsung'un yeni amiral gemisini sizin için inceledik.
Mor beyindesona gelindi

Mor beyindesona gelindi

​Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.
Doktora bayıltan dayak

Doktora bayıltan dayak

​Hasta yakını darp etti: Eli ve burnu kırıldı.

Yerli motorda öncü TÜMOSAN

Yerli motorda öncü TÜMOSAN

​Güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan önemli açıklama.

Gelin geldiği köyü değiştirdi

Gelin geldiği köyü değiştirdi

​Devlet desteği alarak hayalini hayata geçirdi.
Pakistan hava sahasını kapattı

Pakistan hava sahasını kapattı

Keşmir'de tırmanan gerilim bölgeyi etkiliyor.
Mısırda yangın faciası

Mısırda yangın faciası

​10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
24 kadının el emeği

24 kadının el emeği

Genellikle 400 bin dolarlık evlerde kullanılıyor.
Gelirleri 1.6 trilyon doları aştı

Gelirleri 1.6 trilyon doları aştı

​Net karı yüzde 73.7 artışla 116,7 milyar doları buldu.
102 bin ürün denetlendi

102 bin ürün denetlendi

​Ticaret Bakanı Pekcan, son verileri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.