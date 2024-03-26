Hızlı Geçiş Sistemi'ni geçen yıl kaç aracın kullandığı belli oldu

Otoyol ve boğaz köprüleri ücret toplama istasyonlarının tek merkezden yönetilmesi ve elektronik etiketler dahil tüm sistem ekipmanlarının yerli olarak tasarlanması amacıyla KGM ile PTT Genel Müdürlüğü arasında "Ücret Toplama Sistemlerinin Bakım, Onarım ve Tek Ana Kontrol Merkezi Üzerinden İşletilmesi ile Bankacılık Hizmetleri Protokolü" imzalanmıştı.

Söz konusu protokol kapsamında 2021'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılırken otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatı başladı. Böylece 2023 yılı sonu itibarıyla HGS'yi kullanan toplam 526 milyon 364 bin 972 araç otoyol ve köprülerden geçiş yaptı. Bu araçlardan 159 milyon 637 bin 62'si 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerini, 366 milyon 727 bin 910'u da otoyolları kullandı.