Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

10:2330/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, yıllık bazda yüzde 36,16 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,48, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,09 yükseldi.

En çok artış gayrimenkul hizmetlerinde görüldü

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54 artış gösterdi.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17 yükseldi.




#ağustos
#Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
#TÜİK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı ilanı 2025 yayınlandı mı? Postane iş başvurusu tarihi ve şartları açıklandı mı? Memur ya da işçi alımı olacak mı?