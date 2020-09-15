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Ekonomi Hobi için parçalamaya son Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak ​

Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak

Tarım arazilerinin hobi bahçeleri için bölünmesine engel olacak düzenleme gün sayıyor. AK Parti teklifini bu yasama yılında yasalaştıracak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak TBMM’de AK Parti çalışma takvimini netleştirmeye başladı. Genel Kurulu’nda öncelikli olarak komisyonda kabul edilen tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifi ele alınacak.

METREKARESİ İÇİN 10 TL CEZA

Komisyonda kabul edilen yasa teklifine göre tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale getirilecek. Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunlu olacak. Bu plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanarak projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilecek. Büyük ova koruma alanlarındaki bu cezalar iki katı olarak uygulanacak. Bu sürenin sonunda aykırı kullanım devam ederse valilikçe faaliyet durdurulacak ve belirlenen bu idari para cezası üç katı olacak.

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BÜYÜK ARAZİYİ DE BÖLÜYOR

  • İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak kaydıyla bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları, sorumlulardan Tarım ve Orman Bakanlığınca genel hükümlere göre tahsil edilecek. Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak üzere bakanlık tarafından yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

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