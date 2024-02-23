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Ekonomi

Hollanda Merkez Bankası ECB faiz artışları nedeniyle 3,5 milyar avro zarar açıkladı

Hollanda Merkez Bankasının (DNB), geçen yıl zararı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyona karşı faiz artışlarına devam etmesi nedeniyle yaklaşık 8 kat artarak 3,5 milyar avroya yükseldi.

14:57 - 23/02/2024 Cuma
AA
Hollanda
Hollanda

DNB, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Bankanın 2022'de 460 milyon avro olan zararı 2023 yılında 3,5 milyar avroya yükseldi. Böylece bankanın zararı 2022'ye göre ECB'nin enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle yaklaşık 8 kat arttı.

Bankanın açıklamasında, “Faiz oranları yükselip faiz giderimiz artarken faiz gelirimiz neredeyse hiç artmadı." yorumuna yer verildi.

DNB, ECB'nin parasal sıkılaştırmanın bilançosunu etkilemesi nedeniyle 2028 yılına kadar olası yıllık kayıplar konusunda uyarıda bulunarak “Ancak 2029'dan itibaren karlılığa dönmeyi bekliyoruz. Hollanda hazinesine temettü dağıtmadan önce ilk birkaç yıl içinde tamponlarımızı eski haline getirmeye çalışacağız. Bununla birlikte, tamponlarımızı eski haline getirme konusundaki beklentilerimiz önemli ölçüde belirsizliğe tabi olmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faizi toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından ekim, aralık ve Ocak 2024 toplantılarında değişikliğe gitmemişti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.​

#Hollanda Merkez Bankası
#Zarar
#Faiz
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