Ekonomi Hollandada elektrik ve doğalgaz faturalarında büyük artış bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hollanda'da elektrik ve doğalgaz faturalarında büyük artış bekleniyor

Hollanda'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki keskin artışın yeni yılda hane halkına yaklaşık 4 bin avroluk ek maliyet getirmesi öngörülüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hollandada elektrik ve doğalgaz faturalarında büyük artış bekleniyor
Arşiv

Gaslicht enerji fiyat karşılaştırma portalına göre, 2021'de yıllık 2 bin 500 avroluk enerji sözleşmesi yapan haneler, bu yıl aynı standartlardaki kullanım için 6 bin 500 avroluk sözleşme yapacak. Bu durum 2022'de hane halkının 2021'e göre 2,5 kat daha fazla enerji harcaması yapacağı anlamına geliyor.

Gaslicht kurucusu Ben Woldring, Twitter'dan "Enerji fiyatları, son 7 aydır artıyor. Yükseliş devam ettikçe bunun getireceği yükle başa çıkması gereken hane sayısı da artacak." paylaşımında bulundu.

Avrupa’da doğal gaz alarmı
EKONOMİ
Avrupa’da doğal gaz alarmı

Hollanda'daki en büyük elektrik tedarikçisi Vattenfall’ın üst düzey yöneticisi Martin Neef de artan enerji fiyatlarını müşterilerine yansıtmaktan başka seçenekleri olmadığını dile getirdi.

Toptan elektrik ve gaz fiyatları 3 kat arttı

Hollanda NU gazetesindeki haberde, yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarının ev faturalarını 3 katına çıkarabileceğine yönelik beklenti açıklandı.

Geçen yıl 1 kilovat saat elektrik 20 avro sent iken, bunun bu yıl 50 ila 70 avro sente satılacağı öngörülen haberde, gazın 1 küp metre fiyatının 80 avro sentten 2,5-3 avroya çıkacağı tahmini paylaşıldı.

Avrupa'da laf çok gaz yok
EKONOMİ
Avrupa'da laf çok gaz yok

Hollanda Ulusal Bütçe Bilgilendirme Enstitüsünün öngörülerine yer verilen haberde, ülkede yükselen enerji fiyatları sebebiyle mali zorluk çekenlerin sayısında artış beklendiği aktarıldı.

Ülkede enerji faturaları dağıtıcı firmalarla yapılan yıllık veya çok yıllı anlaşmalarla hane halkı yıllık enerji faturalarını sabit bir miktar olarak öderken, sene sonu kullanımına göre eksik ya da fazla kullanım miktarları yeniden hesaplanıyor.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları iki haftada yüzde 60 arttı
EKONOMİ
Avrupa'da doğalgaz fiyatları iki haftada yüzde 60 arttı

Enflasyon ve hayat pahalılığı

Hollanda'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemedi.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 10,3 olan ülkede, bunun 1975'ten bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon olduğu açıklanmıştı.

Alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı, Hollandalıları hissedilir derecede etkiliyor.

Çöpün içinden servet çıktı

Çöpün içinden servet çıktı

​Şans eseri buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü.
Dünya yıldızı G.Saraya çok yakın

'Dünya yıldızı G.Saray'a çok yakın'

​İtalyan basını, flaş transferin bitmek üzere olduğunu açıkladı.
CHP askerlerin ibadet etmesinden rahatsız oldu: Gerekeni yapacağız

Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton ihraç ediliyor.

​'Anne kadın baba erkektir'

​Meteorolojiden hafta sonu uyarısı

​Soçi'de kritik zirve başladı.

​Son şampiyon, Süper Lig'in açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor.
Türkiye kavruldu onlar soba yaktı

Türkiye kavruldu onlar soba yaktı

Bir ilimizde termometreler 'eksi'yi gösterdi.

​BDDK verileri açıkladı

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesini böyle taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.