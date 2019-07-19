Ekonomi Hondadan temmuz ayına özel fırsatlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ OTOMOTİV

Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar

Temmuz ayı boyunca Civic modellerine özel ÖTV desteğinin yanı sıra, Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenlere 100 bin TL'ye yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay kredi imkanı sunuluyor.

Haber Merkezi AA
Honda CR-V
Honda CR-V

Honda, Civic ve CR-V modelleri için temmuz ayı boyunca özel fırsatlar sunuyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonuna kadar Honda Civic modellerine sahip olmak isteyenleri özel ÖTV desteği, Honda CR-V modellerine sahip olmak isteyenleri ise avantajlı kredi kampanyaları bekliyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V, 100 bin TL’ye yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi imkanı ile sunuluyor.

  • Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic’in Sedan versiyonu ise 119 bin 500 TL’lik başlangıç fiyatından satışa sunuluyor.

Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra kusursuz bir tutuş için ayarlanmış ergonomik vites kolu, yüksek kaliteli yüzeyleri ve hassas geri bildirimle daha kontrollü bir sürüşü destekleyen yeni direksiyon sistemiyle gelişmiş ve sportif bir sürüş imkanı sağlıyor.

Ayrıca yeni LED teknolojisine sahip arka stop grubu, sportif alaşım jantlar ve karakteristik krom ön panjur gibi tasarım detaylarıyla yeni Civic Sedan dikkati çekici bir görünümle bakışları üzerine çekiyor.

Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira harcandı
EKONOMİ
Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira harcandı

Brent petrolün varili 62,98 dolar
EKONOMİ
Brent petrolün varili 62,98 dolar

Salıncaklar Ağustosta kaldırılacak
EKONOMİ
Salıncaklar Ağustosta kaldırılacak
Hücre cezası verildi

Hücre cezası verildi

​FETÖ'cü Kemal Batmaz cezaevinde de rahat durmadı.
Katil nerede yargılanacak?

Katil nerede yargılanacak?

​Diplomatı şehit eden terörist Türkiye'ye iade edilecek mi?
Yeni yapılanma çökertildi

Yeni yapılanma çökertildi

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon.
"Kendi İHA'sını vurmuş olabilir"

"Kendi İHA'sını vurmuş olabilir"

İran, Hürmüz Boğaz'ında yaşanan olay ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlıktan<br>salıncak hamlesi

Bakanlıktan
salıncak hamlesi

Ağustos ayı sonuna kadar hepsi kaldırılacak.
TSK gece vurdu!

TSK gece vurdu!

Karacak'ta PKK hedefleri gece harekatında yerle bir edildi.
70 milyonu<br>mercek altında

70 milyonu
mercek altında

4 ay içerisinde tek tek iletişime kapatılacak.
Sadece<br>4 adet satıldı

Sadece
4 adet satıldı

​Haziran ayında konut satışının en az olduğu il.

8 ile yağış uyarısı

8 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bin TL arttı

Bin TL arttı

Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat.
Kriz değil fırsat

Kriz değil fırsat

​Türkiye F-35'ten ve bağımlılıktan ucuz kurtuldu.
Ekonomi tınlamadı

Ekonomi tınlamadı

​ABD'nin yaptırım şımarıklığı artık para etmiyor.
Rant kavgası

Rant kavgası

​Ankara Büyükşehir Belediyesinde CHP, İyi Parti ve HDP birbirine düştü.
Bugün tahliye oluyor

Bugün tahliye oluyor

​Hakan Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York'ta gözaltına alınmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.