Honda'nın ardından Ford da fabrika kapatıyor

Şirket daha önce Avrupa'daki faaliyetlerinde binlerce kişinin işini kaybetmesine yol açacak değişiklikler açıklamıştı.

Avrupa'daki yeniden yapılanmanın ardından analistler şirketin Güney Amerika'da benzer bir adım atacağını tahmin ediyorlardı. Ford CEO'su Jim Hackett geçen ay Güney Amerika'daki yeniden yapılanmanın çok gecikmeyeceğini ifade etmişti.

2 BİN 700 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Ford Brezilya'da Sao Bernardo do Campo'da bulunan, 1967 yılından bu yana üretim yapan yaklaşık 2,700 kişinin çalıştığı fabrikasını kapatacak. Daha önceleri otomobil üreten fabrikada 2001'den bu yana F-4000 ve F-350 ticari araç modeller üretiliyordu.

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BAHİA EYALETİNE KAYDIRACAK

Fabrikanın kapanması Ford'un Brezilya'da ticari araç yerine otomobillere odaklanacağını ve üretimi Bahia eyaletindeki yeni fabrikasında sürdüreceğini gösteriyor.

Ford bir yandan üretim, satış ve finansman faaliyetlerini yeniden yapılandırırken bir taraftan da Volkswagen ile çeşitli alanlarda işbirliği müzakereleri yürütüyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEBİLİR

İki şirket geçen ay ticari araçları kapsayan bir işbirliğini anlaşması yaptı. Bu anlaşma kapsamında VW ticari vanların Türkiye'deki Ford Otosan fabrikasında yapılması olası.

Ford-VW işbirliği anlaşmasının ileride elektrikli ve otonom araç geliştirmeyi de kapsamayacak şekilde genişletilmesi de olası. Yatırıcılar müzakerelerinin ne sonuç vereceğini yakından izliyorlar.

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Ford ve Volkswagen ticari ve elektrikli araçların yanı sıra Güney Amerika gibi geniş coğrafyalarda üretim kapasitesini ortak kullanmak konusunda istişare yürüteceklerini belirtmişlerdi.

Ford hisseleri açıklamanın ardından günü yüzde 3.4 yükselişle kapattı.

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