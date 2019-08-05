Ekonomi Bakan Pakdemirli Çiftçinin desteği yarın ödenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hububat yağlı tohum destekleri ne zaman ödenecek?

Bakan Pakdemirli: Çiftçinin desteği yarın ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yarın saat 18.00 itibarıyla 1 milyon 200 bin liralık hububat yağlı tohum desteklerini ödeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hububat ve yağlı tohum destekleri yarın ödenecek.
Hububat ve yağlı tohum destekleri yarın ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tvnet canlı yayınında açıklamada bulundu. Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Diliyoruz ki afetlerde zararımız olmasın. Olmaması için bizim 'Tarım Sigortaları Sistemi'miz var. TARSİM'e giren herkesin A'dan Z'ye bütün zararları karşılanıyor. Çünkü TARSİM sigortasının kapsamında doğal afet var. Bunun olmaması durumunda devlet, az da olsa zararın tamamını karşılamasa da yardım yapmaya çalışıyor.

Tarım alanında tüm paydaşlara sms attık. Eğer 'Varsa bir fikrin gel bize bildir' dedik. Herkes fikrini siteye girip, 'tarımda iller böyle olmalı' tarzında fikirlerini bize gönderiyorlar. Şu ana kadar 5 binin üzerinde fikir bize ulaştı. Böylelikle hem fikir hem de proje kütüphanesi oluşturmuş oluyoruz. Bu aslında gelecek nesillere de bırakacağımız ciddi bir birikim. Tarım Şurası'da 21 tane çalışma grubumuz var. Bunların hepsi konusuna göre o çalışma gruplarına gidiyor. Bu fikirler tartışılıyor. Önemli fikirleri de bu çalışma gruplarına dahil etmeye çalışıyoruz.

Bir müjde vereyim daha önce de açıklamıştık ama yarın saat 18.00 itibarıyla 1 milyon 200 bin liralık hububat yağlı tohum desteklerini ödeyeceğiz.

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