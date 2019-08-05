Bakan Pakdemirli: Çiftçinin desteği yarın ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tvnet canlı yayınında açıklamada bulundu. Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Diliyoruz ki afetlerde zararımız olmasın. Olmaması için bizim 'Tarım Sigortaları Sistemi'miz var. TARSİM'e giren herkesin A'dan Z'ye bütün zararları karşılanıyor. Çünkü TARSİM sigortasının kapsamında doğal afet var. Bunun olmaması durumunda devlet, az da olsa zararın tamamını karşılamasa da yardım yapmaya çalışıyor.

Tarım alanında tüm paydaşlara sms attık. Eğer 'Varsa bir fikrin gel bize bildir' dedik. Herkes fikrini siteye girip, 'tarımda iller böyle olmalı' tarzında fikirlerini bize gönderiyorlar. Şu ana kadar 5 binin üzerinde fikir bize ulaştı. Böylelikle hem fikir hem de proje kütüphanesi oluşturmuş oluyoruz. Bu aslında gelecek nesillere de bırakacağımız ciddi bir birikim. Tarım Şurası'da 21 tane çalışma grubumuz var. Bunların hepsi konusuna göre o çalışma gruplarına gidiyor. Bu fikirler tartışılıyor. Önemli fikirleri de bu çalışma gruplarına dahil etmeye çalışıyoruz.

Bir müjde vereyim daha önce de açıklamıştık ama yarın saat 18.00 itibarıyla 1 milyon 200 bin liralık hububat yağlı tohum desteklerini ödeyeceğiz.