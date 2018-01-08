Hükümetten esnaf için 10 adım

Esnaf ve sanatkâr tanımının günün gereklerine uygun şekilde revize edilmesi için çalışma grubu oluşturuldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş merkezlerinde esnafa yer ayrılmasına ilişkin düzenleme yaptıklarını anımsatarak, perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Sabah'ın haberine göre, Bakan Tüfenkci, esnaf, çiftçi, üretici örgütlerinin finansmana ulaşımını kolaylaştırdıklarını belirterek, "Böylece daha fazla üretim ve yatırım yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Esnaf ve sanatkâr tanımının günün gereklerine uygun şekilde revize edilmesi için çalışma grubu oluşturduk" dedi.

İŞTE ESNAF İÇİN YAPILACAKLAR

AVM kiralarında esnafa pozitif ayrımcılık.

Çağa uygun esnaf tanımı yapılacak.

Ticareti etkileyen ulaşım sorunu çözülecek.

Yeni işyeri açmada 29 yaş sınırı esnetilecek.

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E-ticaretle dünyaya açılmaları sağlanacak.

İşyeri ruhsatlarında meslek kuruluşları söz sahibi olacak.

Bakkal, manav emlakçılık yapamayacak, piyasa disipline edilecek.

Esnafın faizcilerin eline düşmesine izin verilmeyecek, finansman desteği sürecek.

Kargo hizmetleri, belli ücretlerde destek sağlanacak.

Perakende işletmelerine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

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