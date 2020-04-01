Ekonomi İBBnin yapmadığı yolları Ulaştırma Bakanlığı yapacak Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışı Mayısta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İBB'nin yapmadığı yolları Ulaştırma Bakanlığı yapacak: Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışı Mayıs'ta

Yapımı büyük ölçüden tamamlanan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bağlantı yolları inşaatlarını durdurması ile akıbeti merak edilen Başakşehir Şehir Hastanesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi. İki bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek olan hastanenin yollarının yapımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat aldıklarını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Haber Merkezi AA
Başakşehir Şehir Hastanesi
Başakşehir Şehir Hastanesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ulaşım hatlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Karaismailoğlu, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından bu konudaki çalışmaların kararlıklıkla yürütüldüğünü söyledi.

  • Özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarını alkışladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bütün dünyada sahra, çadır hastanelerinin konuşulduğu, kapalı spor salonlarının, metroların hatta trenlerin hastaneye dönüştürüldüğü bir ortamda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi." diye konuştu.

"Hastanemizle birlikte yollarımız da hizmete başlayacak"

Karaismailoğlu, dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı hastanede, günlük 100 bin kişilik hareketin beklendiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin açılışı mayıs ayında yapılacak fakat en büyük sıkıntı, hastanenin etrafındaki ulaşım yolları." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimler öncesinde hastane yollarından bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

  • "Yolların diğer kısmı ise İBB'nin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak."

“Bu hat tamamen İBB’nin bütçesindedir ama maalesef yapılmamaktadır”

Karaismailoğlu, kendi ölçeğinde dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan İkitelli Şehir Hastanesine uzanacak 6 kilometrelik Başakşehir-Kayaşehir metrosunun ihalesinin 2017'de İBB tarafından yapıldığını, sözleşme ve yer tesliminin de gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Metro inşaatının daha sonra bir süre durdurulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, Nisan 2018'de müteahhide çalışmaların devam etmesi için yazılı emir verildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Nisan 2018 sonrasında, yerel seçime kadar hattın yüzde 10'luk kısmının tamamlandığını, bu kapsamda 3 şaft açıldığını, 4 istasyonda çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

  • "Maalesef günlük 100 bin kişilik insan hareketinin beklendiği böyle bir komplekste, metro inşaatının mutlaka yapılması gerekirken şimdiki belediye yönetimi tarafından bir çivi bile çakılmıyor. 4 metro inşaatı şu anda açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir, ödeneği, müteahhidi vardır ama maalesef yapılmamaktadır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum."

İBB'nin yapmadığı İkitelli Şehir Hastanesi'nin metro inşatı ile yolları bakanlık yapacak
FOTOĞRAF 18
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak açıklamasını yaptı.
Title
Karaismailoğlu, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından bu konudaki çalışmaların kararlıklıkla yürütüldüğünü söyledi.
Title
Özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarını alkışladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, Bütün dünyada sahra, çadır hastanelerinin konuşulduğu, kapalı spor salonlarının, metroların hatta trenlerin hastaneye dönüştürüldüğü bir ortamda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi. diye konuştu.
Title
Karaismailoğlu, dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı hastanede, günlük 100 bin kişilik hareketin beklendiğine işaret ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin açılışı mayıs ayında yapılacak fakat en büyük sıkıntı, hastanenin etrafındaki ulaşım yolları. değerlendirmesinde bulundu.
Title
Yerel seçimler öncesinde hastane yollarından bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
Title
Yolların diğer kısmı ise İBB'nin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak.
Title
Karaismailoğlu, kendi ölçeğinde dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan İkitelli Şehir Hastanesine uzanacak 6 kilometrelik Başakşehir-Kayaşehir metrosunun ihalesinin 2017'de İBB tarafından yapıldığını, sözleşme ve yer tesliminin de gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Title
Metro inşaatının daha sonra bir süre durdurulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, Nisan 2018'de müteahhide çalışmaların devam etmesi için yazılı emir verildiğini bildirdi.
Title
Karaismailoğlu, Nisan 2018 sonrasında, yerel seçime kadar hattın yüzde 10'luk kısmının tamamlandığını, bu kapsamda 3 şaft açıldığını, 4 istasyonda çalışmaların devam ettiğini anlattı.
Title
Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: Maalesef günlük 100 bin kişilik insan hareketinin beklendiği böyle bir komplekste, metro inşaatının mutlaka yapılması gerekirken şimdiki belediye yönetimi tarafından bir çivi bile çakılmıyor. 4 metro inşaatı şu anda açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir, ödeneği, müteahhidi vardır ama maalesef yapılmamaktadır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum.
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Title
İBB'nin yapmadığı İkitelli Şehir Hastanesi'nin metro inşatı ile yolları bakanlık yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ulaşım hatlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." dedi.


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