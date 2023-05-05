İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi odağı oldu

Evis, "Togg'u yakından görmek heyecanlı bir şey, güzel bir üretimi var. Henüz binme fırsatı bulamadım ancak yakından görüp inceleme imkanı bulabildim. Gördüğüm kadarıyla dünyada önde gelen arabalardan daha iyi kısımlar barındırıyor." dedi.

Serginin oldukça heyecan verici olduğunu anlatan Tula, "Fuara sadece bunun için gelmedik ama Togg'u da görmek istiyorduk. İnsan ilk kez görünce kendi üretimimiz olduğu için gururlanıyor. Tanıtıldığından beri zaten merak ediyorduk, bugün sergilenirken görmek çok farklı bir his." diye konuştu.