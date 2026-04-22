İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarında yoğun mesai: Kurbanlık hisseleri ne kadar?

Pazarda havanın kararmasına rağmen pazarlıklar devam ediyor. Pazardaki yoğunluğun bayrama kadar sürmesi bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olan Şarkışla Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yoğunluk arttı, alım satımlar gece de devam ediyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık ticareti yapan alıcılar Sivas'ın Şarkışla ilçesinde buluşuyor. Sivas ve çevre illerden gelen alıcılar ile satıcılar arasındaki iddialı pazarlıklar geç saatlere kadar sürebiliyor.
Kurbanlık hisseleri ne kadar?
Yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları satmak isteyenler, alıp satmak isteyenler ve kesecekleri kurbanları almak isteyenler arasındaki pazarlıklar ilginç görüntülere sahne olurken satıcılar fiyatların uygun olduğunu alıcılar ise fiyatların yüksek olduğunu belirtti.
Her iki taraf da bu yıl kurbanlık hisselerinin 30-50 bin TL arasında değişeceğini söyledi.
