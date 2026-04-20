Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

12:07 20/04/2026, Pazartesi
20/04/2026, Pazartesi
Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı. Arpaguş, "Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlık merkezinde düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için belirlenen 2026 yılı fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yurt içi 18 bin, yurt dışı 7 bin lira

Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanların ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırılacağını vurgulayan
Arpaguş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini; yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7 bin TL olarak belirledik." dedi.

Bağış kanalları ve başvuru süreci

Vatandaşların organizasyona katılım sağlayabileceği kanallara değinen Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kolaylık sağlandığını belirten Arpaguş, bu kişilerin Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini teslim edebileceklerini kaydetti.

Son tarih 27 Mayıs

Organizasyona ilişkin takvimi de açıklayan
Arpaguş, "Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir." uyarısında bulundu.
