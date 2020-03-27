Ekonomi İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olanların motorlu araç muayenelerini ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olanların motorlu araç muayenelerini ertelendi

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayeneleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderildi. Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 34'üncü maddesinde; trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde araç sahibine idari para cezası ve süre verileceği, verilen süre sonunda muayene yaptırılmazsa araçların trafikten men edileceği hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Ancak 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanunu'nun 34'üncü maddesi kapsamında araç muayenesini fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları, bu yüzden karşılaşacakları yaptırımların üzerlerinde baskı oluşturarak, onları dışarı çıkmaya yönelttiği belirtildi.

Yasak kalktıktan 45 gün sonra yapılabilecek

Genelgede hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşların evlerinde kalmalarının salgınla mücadele için büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek, "Bu nedenlerle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayeneleri ertelenmiştir. Ayrıca bu kapsamda olanlar araç muayenelerini, yasaklamanın kaldırıldığından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34'üncü maddesi kapsamında yaptırabilecek" denildi.

Bakanlık, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda bu kapsamda olanlara herhangi bir cezai işlem uygulanmamasını, trafik zabıtası tarafından herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesini istedi

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