İçişleri Bakanlığından 1.2 milyar liralık dev operasyon: 120 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 120 şüpheli yakalandı, 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 avro, 2 ruhsatsız silah, kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 120 şüpheli yakalandı, 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 avro, 2 ruhsatsız silah, kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bu arada haklarında yakalama kararı bulunan bazı sosyal medya fenomenlerinden Onur S.’nin hesabına 9 milyon 397 bin, Fırat Ö.'nün hesabına 4 milyon 611 bin, Kenan K. K.’nin hesabına 7 milyon 690 bin, Adem K.’nın hesabına 4 milyon 572 bin, Fatmanur K.’nin hesabına 1 milyon 100 bin lira, Tülay B.'nin hesabına 550 bin, Yalçın A.’nın hesabına 1 milyon 53 bin lira, Metin S.’nin hesabına 7 milyon, Murat N.'nin hesabına 1 milyon 200 bin, Göksel P.’nin hesabına ise 500 bin lira para aktarıldığı öğrenildi.