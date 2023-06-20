İçişleri Bakanlığından 1.2 milyar liralık dev operasyon: 120 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlayanlara operasyon düzenlendiğini duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izniyle yapılan çalışmalarda, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde yer alan "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile 6415 sayılı kanundaki "terörizmin finansmanı" suçunun işlenmesini kolaylaştırıcı ve gizleyici bir süreç yürütüldüğü değerlendirildi.
Bu kapsamda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından incelenen 4 binden fazla banka hesap hareketi arasında 1,2 milyar lira para akışı olduğu tespit edildi.
- İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 120 şüpheli yakalandı, 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 avro, 2 ruhsatsız silah, kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"EGM mensuplarımızı tebrik ediyorum"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonrasında, bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığının değerlendirildiğini bildirdi.
Haklarında yakalama kararı bulunan bazı sosyal medya fenomenleri
Bu arada haklarında yakalama kararı bulunan bazı sosyal medya fenomenlerinden Onur S.’nin hesabına 9 milyon 397 bin, Fırat Ö.'nün hesabına 4 milyon 611 bin, Kenan K. K.’nin hesabına 7 milyon 690 bin, Adem K.’nın hesabına 4 milyon 572 bin, Fatmanur K.’nin hesabına 1 milyon 100 bin lira, Tülay B.'nin hesabına 550 bin, Yalçın A.’nın hesabına 1 milyon 53 bin lira, Metin S.’nin hesabına 7 milyon, Murat N.'nin hesabına 1 milyon 200 bin, Göksel P.’nin hesabına ise 500 bin lira para aktarıldığı öğrenildi.