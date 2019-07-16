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İcradan yarı fiyatına çeyrek altın

İcradan yarı fiyatına çeyrek altın

Balıkesir Gönen’de bir kuyumcuya ait çeyrek, yarım, gram ve Cumhuriyet altınının da aralarında bulunduğu çeşitli cinste altın ve takı ürünleri yarı fiyatına icradan satışa çıkacak.

Haber Merkezi IHA
Açık arttırma usulü ile satışa çıkacak olan altınlara ilginin yoğun olması bekleniyor.
Açık arttırma usulü ile satışa çıkacak olan altınlara ilginin yoğun olması bekleniyor.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 67 bin TL değerindeki direkt nakde çevirebilme olanağı bulunan 114 adet çeyrek, 6 adet gram, 2 adet Cumhuriyet, 2 adet yarım altın ve 22 ayar bilezik ile künyelerin bulunduğu ürünler 22 Ağustos tarihinde yarı fiyatına satışa çıkacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “Açık arttırma usulü ile satışa çıkacak olan altınlara ilginin yoğun olacağını düşünüyorum. Özellikle ihalenin sonuçlanmasının ardından alınan ürünlerin hemen nakde çevirilme imkanının bulunması da ihaleyi daha cazip bir hale getiriyor. Nasıl ki bu ihalede direkt kar yapma olasılığı bulunuyorsa, icralık ürün alımlarının geneline bakıldığında uygun fiyata ürün alma fırsatı bulunuyor. İhaleye katılanların özellikle araç, arsa, konut ve işyeri alımlarında bu fırsatı değerlendirme şansı bulunuyor. İcra ihalelerine katılım için internet üzerinden veya çağrı merkezimize ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz” dedi.

Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın
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Bursa'da 30 yıldır kuyumculuk yapan Can Coşar, İnsanlar bir düğüne gidecekleri zaman bir çeyrek altına yaklaşık 400 lira ödemek zorunda kalıyor. Ancak 1 gram altın 200, yarım gram 100, çeyrek gram altın ise 50 lira. Hiç gitmemektense çeyrek gram altın takmayı tercih edenler fazla dedi.
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Yaz aylarının yaklaşıp düğün, nişan ve sünnet gibi kutlama ve törenlerin artmasıyla kuyumcularda hareketlilik yaşanmaya başladı.
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Akraba ve yakınlarının kutlama ve törenlerine katılmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşların hediye tercihi, çeyrek altının fiyatı ortalama 400 liraya yükselince değişti.
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Geleneklere göre oldukça yaygın bir adet olarak hediye edilen çeyrek altın, yerini 1 gram, 0,5 gram ve 0.25 gram olan altınlara bıraktı.
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55 lira ile 255 lira arasında fiyatları değişen bu altınlar son günlerde en çok satılan altın çeşitlerinden oldu.
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Fiyatların yükselmesinden dolayı altında seçenek sayısının arttığını belirten Bursa Tarihi Çarşı kuyumcularından Metehan Demirci, Çeyrek altının alternatifi olarak gram altınlar bir süredir revaçta. Gram altının yarısı olan 0.50 gram ve 0.25 gramlık altınlar mevcut. Çeyrek altının fiyatı 390-400 lira civarında seyrediyor. Gram altın 225-230 lira, yarım gram altın 125 lira dolaylarında seyrediyor...
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Onun da yarısı olan 0,25 santim ya da 0,25 gram diye tabir ettiğimiz çeyrek gram altın da 55-60 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar giderek yükseldiği için insanların da gram altına olan talebi günden güne artıyor. Bu nedenle gram altın satışlarımız oldukça yoğun. İnsanlar düğünde para takmaktansa altın takmayı tercih ediyorlar. Bu nedenlerle gram altın satışlarımız bu günlerde artış gösterdi dedi.
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'HAREKETLİLİK ARTACAK': Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yassası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekerek, Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi?' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var...
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Yeni çıkan 4 taksit yasası konusunda da sevinçliyiz. 4 taksit bizi çok rahatlatacak. Düğün alışverişleri yüklü meblağlar tutuyor. 40 bin lira 50 bin lira gibi bir rakamı bir seferde veremiyorlar ama 4 taksit müşteri için de bizim için de kolaylık oluyor. Tabi bu kural işçilik içeren ürünlere geçerli. Bu taksitlerde vade farkı geçerli. Bankalar bunu bize uygulayacak diye konuştu.
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GÖSTERİŞLİ SETLER GEÇMİŞTE KALDI: Yine düğün geleneklerine göre eskiden neredeyse her ailenin mutlaka satın aldığı gösterişli gelin setlerinin de yerini spor modellere bıraktığını belirten Coşar, Setlerin yanı sıra söz bilezikleri içinde aynı durum geçerli. Eskiden olduğu gibi ağır setler değil de günlük hayatta da kullanılabilecek şeyler istiyorlar. Bazen ikilem çıkıyor. Aile büyükleri 'Bunu mu taktılar?' dedirttirmemek için daha gösterişli şeyler almalarını tavsiye ediyorlar dedi.
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SAHTE ALTINLARA DİKKAT: Piyasada sıklıkla görülen sahte çeyrek altın, sahte bilezik ve diğer takılara karşı da vatandaşları uyaran Coşar, Normalde zaten gerçek altınla sahte altını gözle ayırt edecek çok özellik var. En basiti rengi. Altının renginden çok rahat anlaşılabilir. Sertliğinden anlaşılır...
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Çünkü sahte altınlar demir ve bakalit gibi maddelerden yapıldığı için sert olur. Biz meslekte olduğumuz için çok rahat ayırt edebiliyoruz ama bunun en güzel yolu bildiğiniz güvendiğiniz kuyumcudan alış veriş yapmanızdır diye konuştu.
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Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın
Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın
Yükselen altın fiyatlarıyla, düğün, nişan, sünnet, doğum ve diğer kutlamalara sık sık hediye olarak götürülen çeyrek altının fiyatı 400 liraya yaklaştı. Bu fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 0,25 gram olan 'çeyrek gram altın' oldu.

5 liraya çeyrek altın
FOTOĞRAF 13
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Yaz mevsiminde düğünlerin başlaması ile satışlarının yükselmesini bekleyen kuyumcu esnafı, piyasada yer alan sahte çeyrek altınlara dikkat çekti.
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ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORLAR: Sahte çeyrek altınları kuyumcuların satmadığını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, “Devletin bastığı parayı başka kimse basamaz. 200 liralık banknot basan birisi 15-20 yıl ceza alıyor ancak sahte altın basan birisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor...
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Bunu pirinçten imal ederek veya gümüşün üzerine kaplama yaparak satıyorlar. Biz kuyumcuların ne sattığını denetliyoruz. Bijutericiler bu tür sahte altınları satıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.
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BANKA KOMİSYONLARI YÜKSEK: Kredi kartına taksitle altın satışlarının yeniden başladığını hatırlatan Baransel, “Yılbaşı ve Sevgililer Günü’nde beklediğimiz işleri yapamadık. Kredi kartına 4 taksit yine geldi. Cebinde nakit parası olmayanlar da alışveriş yapabilecek...
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Altın, bizim örf ve adetlerimizde olan bir şey. Düğünler de başlayınca alışveriş yükselecektir. Ancak bankaların komisyonları yüksek. Biz bin 600 liralık bir alışverişten 15 lira kazanıyoruz ama banka 40-50 lira komisyon alıyor” diye konuştu.
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Baransel, önümüzdeki günlerde bazı bankalarla görüşerek düşük komisyon oranları ile anlaşabileceklerini de söyledi.
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VATANDAŞ SAHTE ALTINI ANLAYAMAZ: Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Mehmet Beşeli de Mayıs ayı itibariyle sezonun açılacağını ve satışların artmasını beklediklerini söyledi.
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Düğünlerin başlaması ve gurbetçi vatandaşların yurda gelmesiyle altın satışlarının artacağını ifade eden Beşeli, “Kredi kartlı alışverişte alınan komisyon olduğu gibi bankalara gidiyor. Bu kuyumcunun cebine giren bir para değil” dedi.
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Piyasada yer alan sahte altınlardan da yakınan Beşeli, “Sahte altınlar düğün zamanları çıkıyor piyasaya. Bize getirdiklerinde biz anlıyoruz. Müşteri anlayamaz. Özellikle çeyrek altın ve bilezik şeklinde oluyor. Öyle birebir yapıyorlar ki bazen biz bile anlamakta zorlanıyoruz ama vatandaş bunun sahte olup olmadığını anlayamaz” diye konuştu.
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SAHTE ALTINA YÜKSEK TALEP: Yine Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bijutericilik yapan Burak Konuklak, pirinçten ürettikleri çeyrek altın görünümündeki takılara talebin yüksek olduğunu dile getirdi.
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Sattıkları ürünlerin piyasadaki çeyrek altınlarla birebir aynı olduğunu anlatan Konuklak, “Dar gelirli aileler ve altının alerji yaptığı kişiler bunları tercih ediyor...
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Çeyrek altının birebirini 5 liraya satıyoruz. Üzerinde tuğrası ve Atatürk de var. Özellikle düğün dönemlerinde satışlarımız artıyor” dedi.
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5 liraya çeyrek altın
İzmir'de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte işlerinin açılmasını bekleyen kuyumcu esnafı, gerçeğiyle birebir aynı olan sahte çeyrek altın satıcılarından şikayetçi. Sahte çeyrek altın satan bijuteri esnafı ise düğün sezonunda taleplere yetişemediklerini söyledi.


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