İcradan yarı fiyatına çeyrek altın

'HAREKETLİLİK ARTACAK': Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yassası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekerek, Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi?' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var...